به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه در حاشیه نشست بررسی مسائل و چالش‌های فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز که در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در پویایی صنعت گردشگری استان اظهارکرد: بخش خصوصی موتور محرک گردشگری و صنایع‌دستی است و اگر این بخش دچار رکود یا فرسایش شود، طبیعتا کل زنجیره اقتصادی مرتبط با گردشگری، اشتغال و حتی هویت فرهنگی استان آسیب خواهد دید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: امروز فعالان گردشگری و صنایع‌دستی در شرایطی فعالیت می‌کنند که هم با افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و هم در حوزه دریافت تسهیلات و حمایت‌های مالی با موانع متعددی روبه‌رو هستند. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند فرآیندهای بانکی پیچیده و زمان‌بر شده و همین مسئله ادامه فعالیت را برای بخشی از کسب‌وکارها دشوار کرده است.

او توضیح داد: در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی به‌صورت شفاف مشکلات خود را مطرح کردند؛ از مسائل مرتبط با سرمایه در گردش و بدهی‌های بانکی گرفته تا دغدغه‌های مربوط به حفظ اشتغال، کاهش گردش مالی و آسیب‌هایی که طی ماه‌های اخیر به بدنه کسب‌وکارهای گردشگری وارد شده است.

زینالی گفت: حوزه گردشگری و صنایع‌دستی مستقیما با معیشت تعداد زیادی از خانواده‌ها در ارتباط است. هر واحد اقامتی، آژانس گردشگری و کارگاه صنایع‌دستی، مجموعه‌ای از فرصت‌های شغلی را ایجاد کرده که حفظ آن‌ها نیازمند نگاه حمایتی و تصمیم‌گیری فوری است.

زینالی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، ضرورت همراهی بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تسهیل فرآیندهای مرتبط با حمایت مالی از فعالان این حوزه بود. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند شبکه بانکی با درک شرایط موجود، همکاری بیشتری برای حفظ کسب‌وکارها داشته باشد.

این مسئول اضافه کرد: تمامی مسائل، درخواست‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت کامل جمع‌بندی و ثبت شد و بخشی از مواردی که در سطح استانی امکان پیگیری و حل‌وفصل داشت، همان‌جا مورد بررسی قرار گرفت. سایر مسائل نیز برای پیگیری‌های بعدی به استانداری البرز و وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منتقل خواهد شد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای حمایت از فعالان این حوزه، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های وزیر میراث‌ فرهنگی و همچنین همراهی استاندار البرز، نگاه حمایتی نسبت به کسب‌وکارهای گردشگری و صنایع‌دستی تقویت شده و تلاش شده سهم مناسبی از تسهیلات اشتغال و حمایت‌های اقتصادی به این حوزه اختصاص پیدا کند.

او ادامه داد: در سال گذشته نیز بخشی از تسهیلات اشتغال به فعالان این حوزه اختصاص یافت و برای سال ۱۴۰۵ هم با پیگیری‌های انجام‌شده، سهم قابل توجهی برای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نظر گرفته شده است.

زینالی با بیان اینکه گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی البرز است، گفت: البرز به‌دلیل نزدیکی به پایتخت، ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی قابل توجهی دارد و می‌تواند به یکی از محورهای مهم گردشگری کشور تبدیل شود، اما تحقق این هدف بدون حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی البرز افزود: امروز حفظ سرمایه‌گذاران موجود به اندازه جذب سرمایه‌گذار جدید اهمیت دارد. اگر نتوانیم از فعالان فعلی حمایت کنیم، بخشی از ظرفیت اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به‌تدریج از بین خواهد رفت و این مسئله آثار منفی گسترده‌ای در حوزه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

زینالی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: حل مشکلات فعالان گردشگری نیازمند همکاری و هماهنگی میان استانداری، وزارتخانه، شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط است. بدون یک نگاه مشترک و هم‌افزا، بخشی از این مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.

او ادامه داد: تلاش ما این است که در کنار بخش خصوصی باشیم و اجازه ندهیم فعالان این حوزه در پیچیدگی‌های اداری و اقتصادی فرسوده شوند. بخش خصوصی باید احساس کند که دستگاه‌های اجرایی حامی آن هستند و برای حل مشکلاتش اراده جدی وجود دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی البرز در پایان اظهار کرد: امیدواریم با مجموعه اقداماتی که در سطح استان و وزارتخانه در حال پیگیری است، بخشی از فشارهای موجود کاهش پیدا کند و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی بتوانند با آرامش و ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند چراکه رونق این حوزه، مستقیما با اشتغال، اقتصاد و نشاط اجتماعی جامعه در ارتباط است.

