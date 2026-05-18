محسن جانجان، مدیر بنیاد ایرانشناسی استان همدان به مناسبت روز ایرانشناسی در یادداشتی نوشت: امروز که «روز ایرانشناسی» فرا رسیده است، نباید فراموش کرد که ایرانشناسی، تنها مطالعهی کتب نیست؛ بلکه سفر به اعماقِ زمانی است که در آن، هر سنگفرش و هر ستونی، حکایتی از عظمتِ این سرزمین را بازگو میکند.
ایرانشناسی، یعنی بازگشت به ریشهها و هیچ ریشهای عمیقتر و ماندگارتر از آنچه در دل خاک استان همدان جای گرفته، همچون محوطه جهانی هگمتانه، دژ مادی نوشیجان در ملایر و تپه گیان در نهاوند نیست. استان همدان همواره یکی از اصلیترین فصل های کتاب تاریخ ایران بوده است.
ما در بنیاد ایرانشناسی استان همدان، از میانی ایستادهایم که خود، یکی از کهنترین و درخشانترین قطبهای تمدنی جهان است. همدان، از دوران شکوهِ «هگمتانه» تا دورانهای پس از آن، همواره یکی از ستونهای اصلی هویت ایرانی بوده است. این سرزمین که در آن تلاقی تمدنها و پیوندِ فرهنگها رخ داده، خود مدرسهای بزرگ برای هر ایرانشناس است. از عظمتِ کوهستانها و پناهگاههای تاریخی تا میراثِ معنوی و مادی که در تار و پود این استان جاری است، همگی گواهی بر این حقیقتاند که همدان، بخشی جداییناپذیر از ریشههای اصیلِ ایران است.
وظیفه ما در بنیاد ایرانشناسی، صیانت از این میراثِ عظیم و بازخوانیِ هویتِ این استان در کالبدِ تاریخ ایران است. ما بر آنیم تا با نگاهی علمی و پژوهشمحور، از شکوهِ هگمتانه تا شکوهِ امروز، پلی میان دانشِ گذشتگان و آگاهیِ نسلهای آینده بنا کنیم.
در روز ایرانشناسی، از تمامی پژوهشگران، آثارشناسان و دلبازانی که برای حفظِ این میراثِ گرانبها در همدان و سراسر ایران تلاش میکنند، قدردانی میکنم. امیدوارم این روز، انگیزهای دوباره برای جستوجو در اعماقِ تاریخ و شناختِ دقیقترِ خودمان باشد.
