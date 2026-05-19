به‌گزارش میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه جلسه بررسی راهکارهای افزایش همکاری اداره‌کل پست و هنرمندان صنایع‌دستی استان کرمانشاه با حضور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، معاون فنی اداره‌کل پست و نمایندگان هنرمندان صنایع‌دستی برگزار شد.

امین کوگانی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه در این جلسه اظهار کرد: مسئله بازاریابی یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان صنایع‌دستی استان کرمانشاه است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه افزود: استفاده از ظرفیت پست برای ارسال کالاهای صنایع‌دستی به سراسر کشور یکی از ظرفیت‌های مهم در حوزه بازاریابی است که می‌تواند به رونق صنایع‌دستی کمک کند.

او افزود: با پیگیری‌هاو هماهنگ‌هایی که انجام شد انتظار داریم اداره‌کل پست خدمات ویژه‌ای را برای ارسال مرسوله‌های پستی صنایع‌دستی که حساسیت زیادی دارند، انجام دهد

کوگانی تصریح کرد: با توجه ظرافت در آثار هنری و حساس بودن شرایط حمل و نقل باید شرایط خاصی برای ارسال این مرسوله‌ها لحاظ شود.

همچنین محمد پرویز معاون فنی اداره‌کل پست استان کرمانشاه اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که به صنایع‌دستی دستی استان کمک کنیم و سفیر ارسال نمادهای فرهنگی کرمانشاه به سراسر کشور باشیم.

معاون فنی اداره‌کل پست استان کرمانشاه افزود: اختصاص باجه اختصاصی و یا دریافت مرسولات از محل کارگاه تولید صنایع‌دستی توسط همکاران اداره‌کل پست از جمله خدماتی است که می‌توان برای تسریع در روند ارسال مرسوله‌ها انجام شود.

او تاکید کرد: با توجه به دغدغه هنرمندان و ارزش بالای کالاهای صنایع‌دستی برای افزایش امنیت اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

پرویز افزود: همچنین قابل ذکر است که بیمه مرسولات تا سقف ۲ میلیارد ریال قابل انجام است.

او تاکید کرد: روند ارسال مرسوله در اداره‌کل پست کاملا شفاف و قابل پیگیری است و این یک فرصت ویژه‌ برای استفاده هنرمندان استان است.

معاون فنی اداره‌کل پست استان کرمانشاه در خاتمه تاکید کرد: خدمات ویژه‌ای را برای افزایش امنیت و تسریع در روند ارسال مرسوله‌های پستی هنرمندان صنایع‌دستی استان کرمانشاه به سراسر کشور لحاظ خواهیم کرد.

در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار هنرمند در ۷۵ رشته صنایع‌دستی فعالیت دارند.

