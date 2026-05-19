بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه همزمان با هفته میراثفرهنگی، علیرضا رحیمی مشاور معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به همراه فهیمه روشن معاون گردشگری استان کرمانشاه، حدیث جعفری معاون برنامهریزی فرمانداری صحنه، شهردار صحنه و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه، از محوطهها و ظرفیتهای گردشگری شهرستان صحنه بازدید کردند.
فهیمه روشن معاون گردشگری استان کرمانشاه گفت: در این بازدید، راهکارهای توسعه زیرساختهای گردشگری، جذب سرمایهگذار و افزایش حضور گردشگران در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: تاکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی صحنه در راستای رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه از جمله مواردی بود که در این بازدید به آن اشاره شد.
او تصریح کرد: این بازدید در ادامه نشستها و پیگیریهای انجام شده ماههای گذشته فرمانداری شهرستان، شهرداری و اداره میراثفرهنگی شهرستان با مسئولان وزارت میراثفرهنگی در تهران انجام شد و روند اجرای برنامههای توسعه گردشگری شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
روشن گفت: شهرستان صحنه یکی از پر ظرفیتترین شهرستانهای استان کرمانشاه در حوزه گردشگری است که در زمینه طبیعت گردی قابلیتهای گستردهای دارد.
او گفت: این شهرستان قطب برگزاری جشنوارههای گردشگری استان کرمانشاه محسوب میشود و به همین دلیل توسعه زیرساختهای گردشگری در این شهرستان ضرورت دارد.
شهرستان صحنه در شمال شرقی استان کرمانشاه سالانه میزبان رویدادهای گردشگری متعددی همچون جشنواره گیلاس، جشنواره انگور، جشنواره سیب، تعزیه ثبت ملی شده روستای کندوله و ... است.
