بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه اظهار کرد: فاز سوم تکمیل زیرساختهای گردشگری چشمه ریزه در شهرستان ثلاث باباجانی امسال انجام میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: این پروژه با هدف ساماندهی مسیر دسترسی به چشمه ریزه با اعتبار ۷۱ میلیارد ریال انجام میشود.
او گفت: در سالهای گذشته دو فاز از این پروژه به طول هزار و ۶۰۰ متر انجام شده است و در فاز سوم ادامه بهسازی و آسفالت مسیر انجام میشود.
اعظمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰ درصد مسیر در فازهای گذشته بهسازی و آسفالت شده است، گفت: چشمه شفا بخش ریزه به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه مورد توجه ویژه گردشگران سلامت قرار دارد.
چشمه ریزه در ۱۳۰ کیلومتری مرکز استان کرمانشاه در جوار کوههای سر به فلک کشیده شهرستان ثلاث باباجانی واقع شده است از لحاظ جغرافیایی یک منطقه معتدل کوهستانی به حساب میاید و فاصله آن تا مرکز شهرستان ثلاث باباجانی ۲۰ کیلومتر است.
چشمه ریزه خواص درمانی دارد و مهم ترین خاصه آن خلاص شدن از سنگ کلیه است به این شکل که به هنگام ورود به محوطه مریض از آب چشمه را مینوشد و بعد از کمی استراحت مسیر نطرگاه را در پیش گرفته تا به بالای کوه ( نظرگاه ) برسد در آنجا هم بعد از استراحتی کوتاه راه پس را در پیش بگیرند.
