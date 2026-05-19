به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سید قاسم قاسمی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در این بازدید، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان در قزوین و فرشتگان آسمانی میناب، بر اهمیت پاسداشت میراث معنوی ایثار و شهادت تأکید کرد.

مشاور وزیر در حاشیه این بازدید، در دیدار با پدر گرانقدر شهید والامقام جنگ رمضان کاپیتان محمد عزیزی، از رشادت‌ها و مجاهدت‌های این شهید سرافراز و خانواده ایشان تجلیل کرد.

سردار قاسمی همچنین از نمایشگاه آثار خوشنویسی ایران جان در این مجموعه بازدید کرد.

نمایشگاه جنگ رمضان و میراث ماندگار مقاومت به‌مناسبت هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی و با هدف تبیین پیوند میان هویت تاریخی و فرهنگ مقاومت، در دل بنای تاریخی دولتخانه صفوی، حیاط عالی‌قاپو، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت میزبان گردشگران و علاقه‌مندان است.

