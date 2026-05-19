۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۵

بازدید مشاور وزیر میراث‌فرهنگی از نمایشگاه جنگ رمضان و میراث ماندگار مقاومت در قزوین/ تجلیل از خانواده شهید کاپیتان محمد عزیزی

هم‌زمان با هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در مجموعه تاریخی دولتخانه صفوی، از نمایشگاه جنگ رمضان و میراث ماندگار مقاومت بازدید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سید قاسم قاسمی روز سه‌شنبه ۲۹  اردیبهشت ۱۴۰۵ در این بازدید، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان در قزوین و فرشتگان آسمانی میناب، بر اهمیت پاسداشت میراث معنوی ایثار و شهادت تأکید کرد.

مشاور وزیر در حاشیه این بازدید، در دیدار با پدر گرانقدر شهید والامقام جنگ رمضان کاپیتان محمد عزیزی، از رشادت‌ها و مجاهدت‌های این شهید سرافراز و خانواده ایشان تجلیل کرد.

سردار قاسمی همچنین از نمایشگاه آثار خوشنویسی ایران جان در این مجموعه بازدید کرد.

نمایشگاه جنگ رمضان و میراث ماندگار مقاومت به‌مناسبت هفته گرامی‌داشت میراث‌فرهنگی و با هدف تبیین پیوند میان هویت تاریخی و فرهنگ مقاومت، در دل بنای تاریخی دولتخانه صفوی،  حیاط عالی‌قاپو، تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت میزبان گردشگران و علاقه‌مندان است.

فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

