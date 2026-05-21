به گزارش خبرنگار میراثآریا، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته میراثفرهنگی جلسه ای با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، معاون میراثفرهنگی، مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه زنجان، کارشناسان و خیرین انجمن خیریه مهرانه جلسه ای در خصوص مرمت خانه اهدایی میرزایی به مهرانه برگزار شد.
سید میکائیل موسوی با اشاره به حمایت از خانههای تاریخی با کاربریهای جدید گفت: ما به خانههای تاریخی کاربری اعطا میکنیم و هم در امر مرمت و هم در تسهیلات برای تغییر کاربری مساعدت خواهیم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: تیم کارشناسان میراثفرهنگی با انجمن خیریه مهرانه همکاریهای لازم را انجام خواهند داد.
محمدرضا محمدپور با تبریک هفته میراثفرهنگی به کارشناسان موزه مهرانه اظهار کرد: در شیت بازار، با توجه به محدودیتهای موجود در بافت تاریخی، بسیاری از مالکین خانههای تاریخی تمایل چندانی به ثبت ندارند؛ در حالی که تا خانههای تاریخی ثبت نشوند، امکان مرمت آنها فراهم نخواهد شد.
معاون میراثفرهنگی افزود: باید فرهنگ حفظ آثار تاریخی و انتقال ان به نسل های بعد را آموزش دهیم. معاونت میراثفرهنگی برای ثبت و مرمت خانههای تاریخی تلاش خود را انجام خواهد داد.
اصغر وثوق نیز در این جلسه تاکید کرد: انجمن خیرین مردمی میراثفرهنگی باید تشکیل شود تا اعضای این انجمن بتوانند با مالکین خانههای تاریخی مذاکره کنند. همچنین واحد حقوقی این خیریه که متشکل از وکلای خیر است، مسائل و مشکلات پیشرو را حل و فصل خواهد کرد.
مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه زنجان خاطرنشان کرد: خانههای تاریخی باید مرمت شوند تا برای نسلهای بعدی باقی بمانند این ها بخشی از هویت پیشنیان ماست و باید پابرجا باقی بمانند.
