اشیای اهدایی به موزه مهرانه رونمایی خواهند شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی به زودی آثار جدید و فاخری که به موزه مهرانه توسط خیرین اهداء شده رونمایی خواهد شد که شناخت، حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ملی، وظیفه‌ای همگانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: اهداء اشیاء به موزهها باید فرهنگ سازی و نهادینه شود تا این اشیاء در عرص دید قرار بگیرند و برای نسل های بعد ما باقی بمانند.

موسوی با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک نهاد حاکمیتی نیست، تصریح کرد: شهروندان باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی خود مشارکت فعال‌تری داشته باشند. موزه‌ها متعلق به مردم‌اند و این خودِ مردم هستند که باید در حفاظت از تاریخ و فرهنگ کهن خود، نقشی پویا و مسئولانه ایفا کنند.

محمدرضا محمدپور معاون میراث‌فرهنگی زنجان نیز گفت: نکته برجسته و قابل توجه این موزه، اهداء اشیاء نفیس و کلکسیون خیرین به این موزه است و اشیایی که روایت‌ها دارند و این موزه روایت‌گری فوق‌العاده‌ای دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان با تأکید بر نقش موزه‌ها و آثار تاریخی در حفظ هویت ملی، گفت: حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ارزشمند، زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی و رونق اقتصادی استان است.

