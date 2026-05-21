۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۸

اشیای اهدایی به موزه مهرانه رونمایی خواهند شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان  در بازدید از موزه مهرانه گفت: رونمایی از اشیاء اهدایی به موزه مهرانه به زودی انجام خواهد شد، این ظرفیت‌ها علاوه بر آثار فرهنگی، در رونق اقتصادی استان نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

به‌گزارش خبرنگار  میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵  با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی به زودی آثار جدید و فاخری که به موزه مهرانه توسط خیرین اهداء شده رونمایی خواهد شد که شناخت، حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ملی، وظیفه‌ای همگانی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان  افزود: اهداء  اشیاء به موزهها باید فرهنگ سازی  و نهادینه شود تا این اشیاء در عرص دید قرار بگیرند و برای نسل های بعد ما باقی بمانند.

موسوی با بیان اینکه حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک نهاد حاکمیتی نیست، تصریح کرد: شهروندان باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی خود مشارکت فعال‌تری داشته باشند. موزه‌ها متعلق به مردم‌اند و این خودِ مردم هستند که باید در حفاظت از تاریخ و فرهنگ کهن خود، نقشی پویا و مسئولانه ایفا کنند.

محمدرضا محمدپور  معاون میراث‌فرهنگی زنجان نیز گفت: نکته برجسته و قابل توجه این موزه، اهداء اشیاء نفیس و کلکسیون خیرین به این موزه است و اشیایی که روایت‌ها دارند و این موزه روایت‌گری فوق‌العاده‌ای دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان با تأکید بر نقش موزه‌ها و آثار تاریخی در حفظ هویت ملی، گفت: حفاظت و معرفی این سرمایه‌های ارزشمند، زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی و رونق اقتصادی استان است.

زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

