مرزهای دریایی ریلی و زمینی فعال است

به‌گزارش میراث‌آریا، سرهنگ امید نودهی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه درباره فعالیت مرزهای کشو امروز شنبه 2 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: هرجایی که تهدیدی برای هموطنان وجود نداشته ما حضور داشته و فعال بوده‌ایم.

نودهی همچنین در ادامه افزود: مرزهای زمینی، دریایی و ریلی کماکان فعال است و نسبت به ارائه خدمات به هموطنان اقدام می‌کند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه درباره بازگشت هموطنان از آغاز جنگ تحمیلی سوم نیست تصریح کرد: تا این لحظه یک میلیون و پونصد هزار نفر ورود به کشور داشتیم که به هر حال عدد قابل توجهی است.

