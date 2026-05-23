به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی طلوعی، گفت: این مراسم با شعار «موزه‌ها، حافظه هویت و انسجام ملی» برگزار می‌شود که بیانگر جایگاه رفیع موزه‌ها در صیانت از حافظه تاریخی، ترویج فرهنگ عمومی و تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران افزود: این مراسم با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران حوزه میراث‌فرهنگی، فعالان موزه‌ای و نمایندگان نهادهای فرهنگی داخلی و بین‌المللی از جمله یونسکو برگزار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: در راستای توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و موزه‌ای استان تهران، هم‌زمان با این آیین، شاهد بازگشایی مجموعه فرهنگی‌تاریخی لقانطه، رونمایی از سرویس منسوب به فرخی یزدی و افتتاح رسمی موزه ملی تجارت‌خانه‌های ایران در تهران خواهیم بود.

طلوعی در پایان اظهار کرد: این رویدادها با هدف معرفی شایسته ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی استان و ایجاد بستری پویا برای تعامل بیشتر مخاطبان با تاریخ و هویت ملی پیش‌بینی و طراحی شده است.

