به گزارش خبرنگار میراثآریا، نوید صالحوند اعلام کرد: در مراسم روز جهانی موزه و آغاز هفته میراثفرهنگی، موزه آبگینه و سفالینههای ایران به همراه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، مجموعههای فرهنگی تاریخی سعدآباد و نیاوران و موزه ملی ایران، در برنامه ایکوم ایران مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند و نشان مدالینه را دریافت کردند.
مدیر موزه آبگینه و سفالینههای ایران افزود: در مراسم هجدهمین آیین انتخاب موزههای برتر کشور که با حضور جمعی از مسئولان حوزه میراث فرهنگی، دستاندرکاران موزهها و نهادهای فعال در این حوزه برگزارشد، انجمن ملی موزههای ایران، همگام با کمیته ملی موزههای ایران، از همراهی و همیاری ارزشمند موزه آبگینه و سفالینه های ایران در پیشبرد فعالیتهای انجمن و حمایتها و پشتیبانیهای صمیمانه در مسیر تحقق برنامهها و اهداف مشترک قدردانی کرد.
او اظهار کرد: در ادامه مراسم از تمامی موزههایی که در بخش حفاظت شرکت کرده بودند نیز تجلیل شد و این همکاریهای مسئولانه و تعامل سازنده، جلوهای شایسته از همافزایی میان نهادهای میراثفرهنگی و گامی مؤثر در پاسداشت و معرفی میراث گرانسنگ این سرزمین به شمار میآید.
صالحوند ابراز امیدواری کرد که تداوم این همکاریهای ارزشمند، زمینهساز گسترش فعالیتهای فرهنگی و پاسداشت هرچه بیشتر میراث گرانسنگ این سرزمین باشد.
