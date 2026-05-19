۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۷

قدردانی از موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران در روز جهانی موزه

همزمان با بزرگداشت روز جهانی موزه، هجدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر کشور عصر روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان حوزه میراث فرهنگی، دست‌اندرکاران موزه‌ها و نهادهای فعال در این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نوید صالح‌وند اعلام کرد: در مراسم روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث‌فرهنگی، موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران به همراه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، مجموعه‌های فرهنگی تاریخی سعدآباد و نیاوران و موزه ملی ایران، در برنامه ایکوم ایران مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند و نشان مدالینه را دریافت کردند.

مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران افزود: در مراسم هجدهمین آیین انتخاب موزه‌های برتر کشور که با حضور جمعی از مسئولان حوزه میراث فرهنگی، دست‌اندرکاران موزه‌ها و نهادهای فعال در این حوزه برگزارشد، انجمن ملی موزه‌های ایران، همگام با کمیته ملی موزه‌های ایران، از همراهی و همیاری ارزشمند موزه آبگینه و سفالینه های ایران در پیشبرد فعالیت‌های انجمن و حمایت‌ها و پشتیبانی‌های صمیمانه در مسیر تحقق برنامه‌ها و اهداف مشترک قدردانی کرد.

او اظهار کرد: در ادامه مراسم از تمامی موزه‌هایی که در بخش حفاظت شرکت کرده بودند نیز تجلیل شد و این همکاری‌های مسئولانه و تعامل سازنده، جلوه‌ای شایسته از هم‌افزایی میان نهادهای میراث‌فرهنگی و گامی مؤثر در پاسداشت و معرفی میراث گران‌سنگ این سرزمین به شمار می‌آید.

صالح‌وند ابراز امیدواری کرد که تداوم این همکاری‌های ارزشمند، زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی و پاسداشت هرچه بیشتر میراث گران‌سنگ این سرزمین باشد.

کد خبر 1405030300187
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

