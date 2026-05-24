علی قمی اویلی، متخصص میراث طبیعی جهانی در یادداشتی نوشت: سایتهای طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی، از مهمترین و ارزشمندترین پهنههای زیستمحیطی جهان به شمار میروند. این مناطق نه تنها از نظر تنوع زیستی، چشماندازهای طبیعی و ذخایر ژنتیکی اهمیت دارند، بلکه در تنظیم اقلیم، حفاظت از منابع آب و خاک، جذب کربن و پایداری اکولوژیک نیز نقشی تعیینکننده ایفا میکنند. با این حال، این گنجینههای طبیعی در دهههای اخیر بیش از هر زمان دیگری با تهدیدهایی همچون تغییرات اقلیمی، توسعه بیرویه، گردشگری کنترل نشده، بهرهبرداری غیرقانونی از منابع طبیعی و کاهش تابآوری اکوسیستمها روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، آموزش و ظرفیتسازی به یکی از حیاتیترین پیشنیازها برای مدیریت مؤثر و پایدار این سایتها تبدیل شده است. حفاظت از این عرصه های ارزشمند، بیش از آنکه به قوانین و مقررات صرف متکی باشد، نیازمند مدیران توانمند، کارشناسان آموزش دیده، جوامع محلی آگاه و ساختارهای نهادی مجهز به دانش روز است.
مدیریت سایتهای طبیعی، فراتر از یک حفاظت فیزیکی ساده، یک فرایند پیچیده و چند بُعدی است که باید میان مؤلفههای بومشناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی توازن برقرار کند. هر سایت طبیعی، یک نظام زنده و پویاست که تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و بیرونی قرار دارد. اداره درست این نظامها مستلزم دانش تخصصی در حوزههایی مانند بومشناسی، تنوع زیستی، مدیریت زیستگاه، هیدرولوژی، اقلیم، برنامهریزی محیطزیستی و ارتباط با جوامع انسانی است. از این رو، آموزش در این حوزه نه یک اقدام تکمیلی، بلکه بخشی از زیرساخت اصلی حفاظت به شمار میآید. هرچه سطح آموزش مدیران و کارشناسان بالاتر باشد، توان آنها در تشخیص تهدیدها، تحلیل روندهای محیطی، تصمیمگیری به موقع و طراحی برنامههای حفاظتی مؤثر نیز افزایش مییابد.
اهمیت آموزش و ظرفیتسازی زمانی آشکارتر میشود که به ماهیت تهدیدهای نوین توجه کنیم. بسیاری از سایتهای طبیعی امروز با مخاطراتی دستوپنجه نرم میکنند که مدیریت سنتی از پاسخگویی به آنها عاجز است. تغییرات اقلیمی، باعث دگرگونی الگوهای بارش، افزایش دما، جابهجایی گونهها، تشدید آتشسوزیها، خشکسالیهای طولانیتر و اختلال در تعادل اکولوژیک شده است. این تحولات، مدیران مناطق طبیعی را ناچار میسازد تا رویکردهای جدیدی مانند مدیریت تطبیقی، پایش مستمر، پیشبینی سناریوهای محیطی و برنامهریزی مبتنی بر داده را بهکار گیرند. دستیابی به چنین تواناییهایی بدون آموزش مستمر و بهروز امکانپذیر نیست. به همین دلیل، ظرفیتسازی در مدیریت سایتهای طبیعی، بیش از پیش مورد توجه نهادهای بینالمللی قرار گرفته و به یکی از محورهای اصلی در بحث آینده میراث طبیعی جهان تبدیل شده است.
در این میان، یکی از رویکردهای نوین، حرکت به سمت آموزشهای بینرشتهای است. تجربه نشان داده است که نگاه تکبعدی به حفاظت از سایتهای طبیعی، قادر به پاسخگویی به مسائل پیچیده امروزی نیست. مدیر یک سایت طبیعی باید همزمان با اصول اکولوژی، روشهای مدیریت منابع، ارزیابی اثرات انسانی، برنامهریزی گردشگری پایدار، اقتصاد محیطزیست و شیوههای تعامل با ذینفعان محلی آشنا باشد. در نتیجه، برنامههای آموزشی جدید، بهجای تمرکز صرف بر دانش نظری، به سمت آموزشهای ترکیبی و کاربردی سوق یافتهاند تا تصمیمگیران را برای مواجهه با مسائل واقعی و پیچیده آماده کنند.
تحول دیجیتال نیز افق تازهای در آموزش و ظرفیتسازی برای مدیریت سایتهای طبیعی گشوده است. امروزه ابزارهایی چون سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنجشازدور، تصاویر ماهوارهای، پهپادها و تحلیل دادههای محیطی، امکان پایش و ارزیابی وضعیت سایتهای طبیعی را با دقت و سرعت بیشتری فراهم کردهاند. آموزش استفاده از این فناوریها به مدیران کمک میکند تا تغییرات پوشش گیاهی، گسترش تهدیدها، روند فرسایش، آلودگی منابع آبی یا حتی تغییرات ناشی از مداخلات انسانی را بهتر رصد کنند. بخش مهمی از ظرفیتسازی امروز به توانایی کار با فناوریهای نو وابسته است و سرمایهگذاری در این زمینه، شانس موفقیت در حفاظت مؤثر از میراث طبیعی را افزایش میدهد.
با این حال، آموزش در سطح کارشناسان و مدیران بهتنهایی کافی نیست. مشارکت فعال جوامع محلی، یکی از ارکان اساسی مدیریت موفق سایتهای طبیعی است. ساکنان پیرامون این مناطق، نخستین گروهی هستند که با پیامدهای حفاظت یا تخریب منابع طبیعی مواجه میشوند و اغلب، تجربه زیسته و دانش بومی ارزشمندی دارند. اگر این جوامع آموزش نبینند و در فرایند حفاظت سهیم نشوند، احتمال شکلگیری تعارض، بیاعتمادی و تخریب منابع افزایش مییابد. در مقابل، آموزش محلی و مشارکتی میتواند به ارتقای حس مالکیت اجتماعی، کاهش فشار بر منابع و افزایش همکاری در برنامههای حفاظتی منجر شود. ظرفیتسازی واقعی زمانی رخ میدهد که هم نهادهای رسمی و هم مردم محلی، در فرایند یادگیری و حفاظت حضور داشته باشند.
در سالهای اخیر، مدارس میدانی و آموزشهای تجربه محور نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. این شیوههای آموزشی، فراگیران را در محیط واقعی قرار میدهند تا با چالشهای عینی مدیریت زیستگاه، پایش گونهها، کنترل تهدیدها و برنامهریزی حفاظتی آشنا شوند. این رویکرد، فاصله میان دانش نظری و واقعیت میدانی را کاهش داده و به شکلگیری مهارتهای عملی کمک میکند. در کنار این، آموزش مهارتهای مدیریتی نیز اهمیت یافته است؛ زیرا اداره یک سایت طبیعی، نیازمند درک عمیق اکوسیستم و همچنین تواناییهایی چون مدیریت تعارض، برنامهریزی راهبردی، ارتباط مؤثر با نهادها، جلب مشارکت عمومی و تأمین منابع مالی است.
با وجود این ضرورتها، آموزش و ظرفیتسازی در حوزه مدیریت سایتهای طبیعی با موانع جدی روبهروست. کمبود منابع مالی، بهویژه در کشورهای درحالتوسعه که بسیاری از سایتهای طبیعی مهم جهان در آنها قرار دارد، یکی از مهمترین چالشهاست. در این کشورها، نیاز به آموزش گسترده بسیار بالاست، اما زیرساختهای لازم، بودجه کافی و دسترسی به فناوریهای نو همواره فراهم نیست. نابرابری در دسترسی به ابزارهای دیجیتال و اینترنت، امکان بهرهگیری برابر از آموزشهای نوین را محدود میکند. همچنین، مقطعی بودن بسیاری از برنامههای آموزشی که اغلب در قالب پروژههای کوتاه مدت اجرا میشوند و فاقد تداوم نهادی هستند، مانع بزرگی برای تقویت پایدار دانش و مهارت است.
چالش حکمرانی نیز نباید نادیده گرفته شود. در بسیاری از مناطق طبیعی، نهادهای مختلف دولتی، محلی، پژوهشی و مدنی هر یک بخشی از مسئولیت را برعهده دارند، اما نبود هماهنگی میان آنها میتواند اثر بخشی مدیریت را کاهش دهد. آموزش در این حوزه باید فراتر از مهارتهای فنی باشد و موضوعاتی مانند حکمرانی محیطزیستی، هماهنگی بین بخشی و سیاستگذاری مشارکتی را نیز دربر گیرد.
برای عبور از این موانع، راهکارهایی چون توسعه شبکههای منطقهای آموزش محیطزیست، گسترش دورههای آموزشی آنلاین و دیجیتال، ادغام دانش بومی با آموزش علمی، و ایجاد مراکز تخصصی آموزش در کشورهای درحالتوسعه پیشنهاد میشود. استفاده از روشهایی مانند شبیهسازی، سناریونویسی و آموزش مبتنی بر مسئله نیز میتواند کیفیت ظرفیتسازی را ارتقا دهد.
در نهایت، آموزش و ظرفیتسازی امروز در مرکز راهبردهای حفاظتی سایتهای طبیعی قرار دارد. تجربه جهانی نشان میدهد که بدون سرمایهگذاری بر آموزش، حتی بهترین قوانین و برنامهها نیز به نتایج پایدار نخواهند رسید. آینده سایتهای طبیعی جهان بیش از همه به این وابسته است که تا چه اندازه بتوان نیروی انسانی متخصص، جوامع محلی آگاه و ساختارهای مدیریتی توانمند پرورش داد. حفاظت از میراث طبیعی، بیش از منابع مالی و تجهیزات، به دانش، مهارت و توان نهادی نیاز دارد. بنابراین، آموزش و ظرفیتسازی، نه یک انتخاب، بلکه شرط اساسی برای نجات و حفظ ارزشمندترین میراث طبیعی سیاره ماست.
انتهای پیام/
نظر شما