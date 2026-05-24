بازدید میدانی استاندار از قلب بازار تاریخی کرمان/ ضرورت مرمت و بازآفرینی شهری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در بازدیدی میدانی با حضور سید موید محسننژاد مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و معاونان استاندار از بخشهای مختلف بازار تاریخی کرمان، آخرین وضعیت مرمت، احیا و ساماندهی کاروانسراها و راستههای تاریخی این مجموعه را بررسی کرد، بازاری که بهعنوان یکی از مهمترین محورهای تاریخی و اقتصادی جنوبشرق کشور شناخته میشود و مجموعهای از بناهای ارزشمند از ادور کهن تا قاجار را در خود جای داده است.
استاندار کرمان بازدید خود را از کاروانسرا و تیمچه هندوها آغاز کرد، مجموعهای تاریخی در محدوده بازار اختیاری که یادگار حضور تاجران هندی در کرمان طی دوره قاجار است، این بخش از بازار در گذشته یکی از مراکز مهم تبادل کالا میان بازرگانان کرمانی و تجار شبهقاره هند بهشمار میرفت و هنوز نشانههایی از رونق تجارت فرامرزی کرمان در معماری و ساختار آن دیده میشود.
تیمچه هندوها نیز با حجرههای سنتی و فضای سرپوشیده خود، از نمونههای شاخص معماری تجاری بازار کرمان محسوب میشود.
او سپس از بازار میدانقلعه بازدید کرد، محدودهای تاریخی در بخش شمالی بازار بزرگ کرمان که از گذشته محل فعالیت صنوف سنتی، انبارهای تجاری و کاروانسراهای قدیمی بوده است.
طالبی در ادامه از کاروانسرای چهارسوق بازدید کرد، بنایی تاریخی در محل تلاقی راستههای اصلی بازار که بهواسطه قرارگیری در چهارراه ارتباطی بازار، چهارسوق نام گرفته است، این کاروانسرا که قدمت آن به دوره صفویه میرسد، از مهمترین نقاط تجاری بازار تاریخی کرمان بوده و معماری گنبدی و طاقهای آجری آن، همچنان از جلوههای شاخص معماری بازارهای ایرانی بهشمار میرود.
استاندار کرمان همچنین از محدوده تاریخی کوزهگران و کاروانسرای این بخش بازدید کرد، راسته کوزهگران از قدیمیترین بخشهای بازار کرمان محسوب میشود و از گذشته مرکز فعالیت سفالگران و صنعتگران سنتی شهر بوده است، این محدوده در بخش جنوبی بازار تاریخی قرار دارد و کاروانسراهای آن در گذشته محل عرضه و نگهداری محصولات سفالی، کوزه و صنایع دستی سنتی کرمان بودهاند.
در جریان این بازدید، استاندار کرمان با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات مربوط به ساماندهی میدانقلعه گفت: اینکه با وجود مصوبه صریح شورای تامین استان در سال گذشته، همچنان شاهد وضعیت نابسامان و نوعی ترکفعل مشهود در ساماندهی بازار میدانقلعه باشیم، بههیچوجه پذیرفتنی نیست و هرگونه کوتاهی بهعنوان ترکفعل محسوب میشود
او در پایان، از مجموعه تاریخی گنجعلیخان بازدید کرد، شاهکار معماری عصر صفوی که در قلب بازار بزرگ کرمان قرار دارد و شامل میدان، حمام، مسجد، ضرابخانه و کاروانسرای تاریخی است.
طالبی در پایان این بازدید، بر ضرورت احیای کارکرد اقتصادی بازار تاریخی، تسریع در مرمت بناهای ارزشمند و بازگرداندن حیات اجتماعی و گردشگری به قلب تاریخی شهر کرمان تأکید کرد.
