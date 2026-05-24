مهر طبرستان و سند اداری باستانی در غار اسپهبد خورشید سوادکوه کشف شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی عابدینی شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ در نشست تخصصی نویافتههای اسپهبد خورشید سوادکوه که با حضور کارشناسان، پژوهشگران و علاقهمندان به حوزه میراثفرهنگی در سالن اجتماعات ادارهکل میراثفرهنگی مازندران برگزار شد، از یافتههای ارزشمند فصل دوم کاوشهای این پایگاه خبر داد و گفت: این کاوشها که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، تاکنون به کشف آثاری چون اولین آتشکده مکتوب منطقه در آتشکده ارفعده و همچنین شواهدی از یک پایگاه اداری-صنعتی در غار اسپهبد خورشید منجر شده است.
بنا به گفته مدیر پایگاه میراث ملی اسپهبد خورشید سوادکوه، با بیان اینکه فصل اول کاوش غار اسپهبد خورشید، که در سال ۱۴۰۲ در ضلع غربی آن انجام شد، نشاندهنده کاربری این بخش به عنوان یک فضای صنعتی بود، تصریح کرد: کشف کورههای ذوب فلز و ابزارهای ساخت سلاح و همچنین ابزارهای تراش سنگ مانند پتک و کلنگ، حاکی از فعالیتهای نظامی و عمرانی در این دوره است.
عابدینی با اشاره به کشف یک گلمهر منحصر به فرد با خط پهلوی و عبارت طبرستان که از اهمیت ویژهای برخوردار است، ادامه داد: این یافته، اولین سندی است که نام طبرستان را بر روی مهرهای دوران ساسانی ثبت میکند، چرا که پیش از این از مازندران با عناوینی چون پَتَشخوارگَر یا فدشوارگر یا بدشخوارگر یاد میشد.
او با بیان اینکه فصل دوم کاوشها در سال ۱۴۰۴ در ضلع شرقی غار، به کشف یک انبار کالا و شواهدی از نظام حسابداری دقیق در این پایگاه انجامید؛ تصریح کرد: اسناد اقتصادی و رسیدهای تحویل کالا که بر روی سفال نوشته شده و حاوی اطلاعاتی چون نوع کالا (گندم، جو، برنج و…)، مقدار، نام تحویلدهنده و تاریخ ورود بوده، گواه این نظام اداری است.
مدیر پایگاه میراث ملی اسپهبد خورشید سوادکوه ادامه داد: یکی از این اسناد که بر روی پارچه نوشته شده، قدیمیترین سند مکتوب یافت شده در مازندران محسوب میشود. هرچند بخشی از این سند به دلیل آسیبدیدگی قابل خواندن نیست، اما بخشهای باقیمانده آن به خط پهلوی بوده و در حال ترجمه توسط متخصصین زبانهای باستانی است.
او به کشف دو نمونه منبتکاری بینظیر، یکی بر روی چوب و دیگری بر روی استخوان، اشاره کرد و افزود: این دو مورد قدیمیترین نمونههای این هنر در مازندران به شمار میروند و قدمت صنایعدستی منطقه را به حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ سال پیش بازمیگردانند.
عابدینی با اشاره به این مطلب که تیم کاوش، با وجود اهمیت بالای یافتهها، امسال به دلیل شرایط جنگی و عدم تخصیص بودجه، نتوانستند کاوشها را ادامه دهند، اظهار کرد: در حال حاضر، تمرکز تیم بر روی ثبت و ضبط دادهها و نگارش مقالات و کتابی با استناد به یافتههای پیشین است تا با تخصیص اعتبار در سالهای آینده، کاوشها در غار اسپهبد خورشید و همچنین آتشکده سوادکوه از سر گرفته شود.
مدیر پایگاه میراث ملی اسپهبد خورشید سوادکوه گفت: کاوش در آتشکده سوادکوه نیز از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و به دلیل محدودیت بودجه و لزوم پیشبرد همزمان پروژهها، به صورت یک سال در میان با کاوش در غار اسپهبد خورشید انجام میشود.
