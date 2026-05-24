به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مدیرکل و معاونان اداره کل میراثفرهنگی و همچنین جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی استان در موزه منطقهای جنوبشرق زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: ۸۸ قلم شیء تاریخی ارزشمند که عمدتاً شامل سرتبرها و سرپیکانهای مفرغی با قدمتی حدود چهار هزار سال قبل هستند، توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و ضبط شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت همکاریهای مشترک بین دستگاهها، بیان کرد: امیدواریم با تلاشهای مستمر و همکاریهای تنگاتنگ با فرماندهی انتظامی و دیگر دستگاههای نظامی و امنیتی، بتوانیم مانع از کاوشهای غیرمجاز و خروج آثار تاریخی از کشور شویم و میراث گرانبهای گذشتگان را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
او افزود: برپایی چنین نمایشگاههایی، علاوه بر اطلاعرسانی به جامعه در خصوص اهمیت میراث فرهنگی، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای متولی در مقابله با حفاریهای غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی است.
