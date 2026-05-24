۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی انجام شد:

رونمایی از ۸۸ شیء تاریخی توقیفی ۴هزار ساله در موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از برگزاری نمایشگاه آثار و و یافته‌های توقیفی در محل موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق خبر داد و گفت: مجموع اشیای نمایشگاه شامل ۸۸ قلم شیء تاریخی است که بخشی از آنها در این نمایشگاه رونمایی و در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور مدیرکل و معاونان اداره کل میراث‌فرهنگی و همچنین جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی استان در موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق زاهدان برگزار شد، اظهار کرد: ۸۸ قلم شیء تاریخی ارزشمند که عمدتاً شامل سرتبرها و سرپیکان‌های مفرغی با قدمتی حدود چهار هزار سال قبل هستند، توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف و ضبط شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت همکاری‌های مشترک بین دستگاه‌ها، بیان کرد: امیدواریم با تلاش‌های مستمر و همکاری‌های تنگاتنگ با فرماندهی انتظامی و دیگر دستگاه‌های نظامی و امنیتی، بتوانیم مانع از کاوش‌های غیرمجاز و خروج آثار تاریخی از کشور شویم و میراث گران‌بهای گذشتگان را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

او افزود: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی، علاوه بر اطلاع‌رسانی به جامعه در خصوص اهمیت میراث فرهنگی، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های متولی در مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی است.

