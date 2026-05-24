به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمدرضا هاشمی در نشست انجمن میراث فرهنگی استان که به مناسبت هفته میراثفرهنگی عصر روز شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، میراث فرهنگی را «شناسنامه ملی و هویت ماندگار» هر استان دانست و افزود: صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، در واقع حفاظت از امانتی ارزشمند برای نسلهای آینده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه تاریخ، طبیعت و گردشگری ادامه داد: خراسان جنوبی از آثار تاریخی متعدد، مناطق کویری، باغات کهنسال و جاذبههای طبیعی متنوع برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای توسعه پایدار و ایجاد ارزش افزوده بهره گرفت.
او با بیان اینکه گردشگری از جمله حوزههای زودبازده و درآمدزاست، تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان اقتصادی، گردشگری را پس از صنعت نفت یکی از مهمترین بخشهای درآمدی میدانند و لازم است در استان نگاه برنامهمحور و آیندهنگر به این حوزه حاکم باشد.
هاشمی همچنین بر برگزاری منظم جلسات انجمن میراثفرهنگی تأکید کرد و گفت: این انجمن تازهتشکیل باید با جدیت، انسجام و پیگیری مستمر، موضوعات مربوط به حفاظت، معرفی و بهرهبرداری درست از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی استان را دنبال کند.
استاندار خراسان جنوبی نقش دهیاریها، منابع طبیعی، محیط زیست و نیروهای مردمی را در حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی مهم دانست و افزود: میراثفرهنگی بدون مشارکت جامعه محلی و همکاری دستگاههای مرتبط، امکان صیانت کامل از این گنجینه ارزشمند را ندارد.
کارنامه یکساله میراث فرهنگی خراسان جنوبی؛ ثبت آثار، مرمت بناها و کشفهای تازه
سید احمد برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، در این نشست گزارشی از عملکرد یکساله این ادارهکل ارائه کرد و از ثبت ۸ اثر طبیعی پس از دو سال وقفه و ۱۰ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مرمت افزود: در این مدت ۳۰ بنای تاریخی و ۱۴۵ شیء تاریخی شامل ۱۲۱ اثر فلزی و ۴۵ اثر لباس و منسوجات مرمت شده است.
او ادامه داد: برگزاری همایش موزهداران و مجموعهداران بخش خصوصی، نمایش فرش تصویری انتقالی از کاخ گلستان، کارگاه آموزشی فرش تصویری، همایش بینالمللی سرمایهگذاری و گردشگری بیابان لوت، کارگاه مرمت نسخ خطی با حضور کارشناسان کتابخانه مجلس شورای اسلامی، نمایش خاوراننامه ابنحسام خوسفی و نمایش اشیای تمدن حاشیه بیابان لوت و منطقه خراسان جنوبی از جمله برنامههای شاخص فرهنگی و تخصصی سال گذشته بوده است.
برآبادی با تأکید بر ضرورت مشارکت نهادها و جوامع محلی در حفاظت از آثار، گفت: تصویب حریم روستای اصفهک، کورههای آجرپزی و باغ منظریه بیرجند، انجام اولین کاوش باستانشناسی دوران پارینهسنگی پس از انقلاب در استان و امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان نظام مهندسی و ژئوپارک طبس، از اقدامات مهم سال گذشته بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای میراث طبیعی استان افزود: تاکنون ۹۰ اثر طبیعی خراسان جنوبی در فهرست ملی ثبت شده و برای ۸ اثر نیز اقدامات حفاظتی، ساماندهی و احیاء مصوب شده است. همچنین ۴۰۰ متر از منطقه ردپای حیوانات عظیمالجثه در روشناوند و چهکند شناسایی و ثبت ملی شده که از دستاوردهای مهم حوزه میراث طبیعی و باستانشناسی استان به شمار میرود.
برآبادی تأکید کرد: حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی، نیازمند مشارکت جدی دهیاران، شهرداریها، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، جامعه محلی و سازمانهای مردمنهاد است و این مأموریت تنها با تکیه بر ظرفیت یک دستگاه اجرایی محقق نمیشود.
در پایان این نشست، انجمن میراث فرهنگی خراسان جنوبی با ۱۰ عضو به تصویب رسید و مقرر شد احکام اعضای آن صادر شود.
