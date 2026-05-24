به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با الهام آزاد نماینده مردم شهرستان‌های نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با محوریت بررسی پروژه‌های راهبردی و اولویت‌دار این شهرستان‌ها در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه‌ای منطقه با رویکرد تقویت زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای شاخص‌های توسعه گردشگری تاکید شد.

از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این جلسه، تخصیص اعتبارات از محل منابع ملی وزارتخانه متناسب با میزان پیشرفت پروژه‌ها بود؛ موضوعی که در راستای حمایت از طرح‌های زیرساختی و ارتقای جایگاه گردشگری شرق استان اصفهان مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، پروژه‌هایی نظیر تکمیل زیرساخت‌های گردشگری قلعه تاریخی بیاضه، توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستای بین‌المللی مصر، مرمت بنای تاریخی خانه حبیب یغمایی، مرمت قلعه تاریخی بیاضه و سامان‌دهی و مرمت بازار تاریخی نائین به‌عنوان اولویت‌های مهم منطقه بررسی و درباره روند اجرایی و الزامات پشتیبانی از آن‌ها تبادل‌نظر شد.

حاضران در این نشست با تاکید بر اهمیت حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی به‌عنوان سرمایه هویتی و تمدنی کشور، توسعه گردشگری پایدار را یکی از پیشران‌های مؤثر رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت زیست‌بوم فرهنگی منطقه دانستند.

در پایان این نشست مقرر شد با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، صیانت مؤثر از میراث‌فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی بومی بیش از پیش تقویت شود.

