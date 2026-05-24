سوم خرداد؛ روز ایثار، میراث و پاسداشت قهرمانان در زنجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با فرا رسیدن سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر و هفته میراث‌فرهنگی روز ۳خردادماه ۱۴۰۵ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان استانی با خانواده شهید حسین زارع دیدار کردند.

علیرضا مسافر ضمن گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر، گفت: این دیدار مهم، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های دفاع مقدس و تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث گران‌بهای فرهنگی و تاریخی کشور است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایت وزارت افزود: عرض تبریک و تسلیت به خانواده محترم و معزز شهید والامقام که صدر مأموریتی خطیر برای خنثی‌سازی بمب‌های برجای‌مانده از دوران جنگ در ماه مبارک رمضان را بر عهده داشت، ابراز کرد.

او گفت: یاد و خاطره این شهید گرانقدر و تمامی ایثارگران، در تقارن این ایثار ماندگار با سالروز «سوم خردادماه»، روز فتح‌الفتوح آزادسازی خرمشهر، برای ما بسیار گرامی است.

انتهای پیام/