بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز گذشته یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ نشست انجمن میراثفرهنگی به ریاست سیدعلیرضا سجادی فرماندار شهرستان دیر با حضور اعضا، در محل قلعه تاریخی بردستان برگزار شد.
فرماندار شهرستان دیر در این نشست ضمن گرامیداشت و پاسداشت هفته میراثفرهنگی، مسجد و قلعه بردستان، آثار تاریخی نجیرم و سایر آثار ثبت شده ملی، دیر را نماد هویت و قدمت چند صد ساله شهرستان برشمرد و اظهار کرد: حفظ میراث ملموس و ناملموس وظیفهای همگانی است که از جوان تا میانسال باید در صیانت از آن کوشا باشند.
او با اشاره به پیشینه تاریخی دیر و تبادلات تجاری و فرهنگی دیرین این منطقه با کشورهای حوزه خلیج فارس، بر لزوم احیای این جایگاه تأکید کرد.
سجادی همچنین با اشاره به آسیبهای وارده به برخی ابنیه و تأسیسات در پی تهاجم صهیونیستی-آمریکایی، تصریح کرد: آثار خسارتدیده در این جنگ باید بهعنوان سند زنده و آثار ملموس جنگ تحمیلی سوم حفظ شوند تا نسل آینده با این وقایع و آثار باقیمانده که مبین رشادت و دلیرمردی آحاد مردم بوده ، آشنا شوند.
در این جلسه، اعضا به بررسی چالشها و راهکارهای مرمت، حفظ و نگهداری آثار باستانی و تاریخی شهرستان پرداختند.
