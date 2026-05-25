به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی دهاز امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های پنهان پهنه تاریخی بافت بوشهر گفت: با هدف ساماندهی به حضور گردشگران و توزیع متوازن بازدیدها در سطح بافت، برنامه‌های عملیاتی ویژه‌ای در دستور کار پایگاه قرار گرفته است که در سه محور اصلی اجرا خواهد شد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی بوشهر افزود: نخستین گام، تدوین و انتشار کتابچه جامع راهنمای گردشگری بافت تاریخی بوشهر است که به عنوان مرجعی استاندارد برای معرفی ابنیه، روایت‌های تاریخی و مسیرهای پیشنهادی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

او در ادامه با تأکید بر لزوم پویایی محلات کمتر توسعه‌یافته بافت گفت: طرح تعریف و اجرای دو مسیر گردشگری جدید در محلات کم‌برخوردارتر بافت تاریخی در دستور کار است. این پروژه‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات کالبدی و فضاسازی از جمله کف‌سازی، جداره‌سازی، نورپردازی و نصب مبلمان متناسب با هویت بافت است تا ضمن ارتقای کیفیت محیطی، زمینه جذب گردشگر و بهبود معیشت ساکنین محلی فراهم شود.

دهاز همچنین از نوسازی و توسعه نظام اطلاع‌رسانی محیطی خبر داد و تصریح کرد: در راستای تسهیل دسترسی گردشگران، استند راهنمای فعلی در کوی کوتی به‌روزرسانی خواهد شد و با طراحی جدید، ۴ استند دیگر در سایر محلات کلیدی بافت نصب می‌شود. این استندها اطلاعات جامع شامل نقشه کلی بافت، نقشه جزئی محله، معرفی بناهای شاخص و تاریخی، و همچنین اطلاعات مربوط به مراکز خدمات گردشگری نظیر کافه‌ها، رستوران‌ها و اقامتگاه‌های هر محله را در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

او در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، تبدیل بافت تاریخی بوشهر به یک مقصد گردشگری پایدار است که ضمن حفاظت از میراث ارزشمند، تعامل سازنده‌ای میان گردشگر، جامعه محلی و کالبد تاریخی برقرار کند.

انتهای پیام/