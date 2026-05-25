بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی محدوده بافت و ابنیه تاریخی بوشهر در آخرین روز از هفته میراثفرهنگی عصر روز گذشته یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ به ریاست نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تشکیل که بر ضرورت هماهنگی میانبخشی برای حفاظت از کالبد ارزشمند بافت تاریخی تأکید شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت جایگاه بافت تاریخی بوشهر به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای میراثی کشور، اظهار کرد: حفظ اصالت و هویت این بافت، نیازمند همافزایی تمام دستگاههای خدماترسان و اجرایی است.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد هرگونه عملیات اجرایی در محدوده بافت و ابنیه تاریخی بوشهر، پیش از آغاز، توسط کارشناسان فنی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد تا از هرگونه آسیب احتمالی به لایههای تاریخی جلوگیری شود.
همچنین، اجرای تمامی طرحهای عمرانی و خدماتی در این محدوده منوط به نظارت مستقیم و مستمر «پایگاه بافت تاریخی» شد تا اطمینان حاصل شود که مداخلات صورتگرفته با ضوابط حفاظتی میراثفرهنگی همخوانی کامل دارد.
در این نشست، نمایندگان دستگاههای مرتبط نیز ضمن ارائه دیدگاهها و چالشهای حوزه مأموریتی خود، بر آمادگی کامل برای رعایت ضوابط ابلاغی و همکاری در جهت صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی شهر بوشهر تأکید کردند.
