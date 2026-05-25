به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حافظ کریمیان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان، امروز ۴ خردادماه گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و با حضور فرماندار شهرستان فلاورجان، شهردار پیر بکران، مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های پیر بکران و جمعی از فعالان و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی و گردشگری شهرستان فلاورجان، از سامانه اطلاعات جغرافیایی آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان (GIS) در محل بقعه تاریخی پیر بکران رونمایی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان ادامه داد: این نقشه که برای نخستین بار و با تلاش اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فلاورجان، اطلاعات و مختصات دقیق آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان بر روی نقشه هوایی شهرستان مشخص و پیاده‌سازی شد.

کریمیان افزود: این نقش بخشی از عملیات تهیه بانک اطلاعات حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان است که طی آن برای تمامی آثار تاریخی شناسنامه حاوی تمامی مدارک فنی، نقشه‌ها، تصاویر، منابع و گزارش‌های متعدد پیش‌بینی‌شده است.

او تصریح کرد: همچنین در هفته گرامیداشت میراث‌فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی و همچنین نمایشگاه عکس با موضوع پیر بکران در یک قرن گذشته برپا شد. در این نمایشگاه تصاویر کمتر دیده‌شده از یک قرن گذشته تا به امروز از بقعه تاریخی پیر بکران و بافت تاریخی آن باهدف پاسداشت هویت تاریخی و معماری شهر پیر بکران به نمایش گذشته شد.

