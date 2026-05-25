به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود آبیان، امروز دوشنبه ۴ خردادماه، با اعلام آمار امیدوارکننده از ضریب اشغال واحدهای اقامتی، گفت: بر اساس پایش‌های صورت گرفته، شاهد رشد قابل‌توجه در آمار اقامت گردشگران هستیم؛ به‌طوری‌که ضریب اشغال هتل‌های اصفهان در ایام پایان هفته به ۷۰ درصد و در روزهای میانی هفته به ۴۰ درصد رسیده است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به استقبال کم‌نظیر از مقاصد گردشگری پیرامونی، از ثبت ضریب اشغال ۱۰۰ درصدی در پایان هفته‌های شهرستان کاشان خبر داد و این روند را نشانه‌ای روشن از «بازیابی برند گردشگری استان اصفهان» دانست.

آبیان با تأکید بر اینکه شواهد میدانی و افزایش تردد گردشگران در سطح شهر، گویای بهبود وضعیت در این حوزه است، ادامه داد: تلاش‌های ما برای حفظ این شتاب ادامه دارد و معاونت گردشگری استان با اجرای طرح‌های حمایتی و تداوم استراتژی‌های برندسازی، برنامه‌های ویژه‌ای را برای استمرار این رونق و پایداری در صنعت گردشگری در دستور کار دارد.

او ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شاهد رونق بیش‌ازپیش کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری و بازگشت کامل شکوه گردشگری به دیار نصف جهان باشیم.

