به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا حبیبی امروز ۴ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: هم‌زمان با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، آیین ویژه‌ای با حضور معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیران ارشد، شخصیت‌های فرهنگی و هنری و اصحاب رسانه شهرستان در موزه نسخ خطی پبده شهرستان لنجان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان ادامه داد: این مراسم باهدف تکریم دستاوردهای موزه‌داری و تبیین اهمیت نسخ خطی در بازخوانی تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی برگزار شد.

او با اشاره به جایگاه ممتاز این شهرستان در نقشه فرهنگی کشور، افزود: موزه‌ها نه‌تنها مخازن اشیاء تاریخی، بلکه قلب تپنده حافظه تاریخی و هویت ملی ما هستند. موزه نسخ خطی لنجان به‌واسطه گردآوری گنجینه‌ای کم‌نظیر از آثار مکتوب، به الگویی موفق در حوزه موزه‌داری تخصصی تبدیل‌شده است.

حبیبی با اشاره به افتخارات کسب‌شده توسط این مجموعه فرهنگی تصریح کرد: موفقیت‌های این موزه در سطح ملی و بین‌المللی، ازجمله کسب ۷ جایزه معتبر و پشتوانه علمی مدیریت مجموعه، نشان‌دهنده اراده و تلاش مستمر برای صیانت از میراثی است که به دست ما رسیده است. این موفقیت‌ها مایه مباهات و سندی بر غنای فرهنگی شهرستان لنجان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان گفت: معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز در این مراسم بر نقش مدیریت شهرستان در تأمین جایگاهی درخور و شأن نگهداری نسخ خطی ارزشمند موزه پبده تأکید کرد از فرماندار شهرستان و مدیریت شهری شهر درخواست کرد با هم‌افزایی میان نهادهای متولی و فعالان بخش خصوصی برای معرفی بیش‌ازپیش این گنجینه نفیس این مهم را در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان قرار دهند

گفتنی است در این مراسم از دو جلد قرآن نفیس خطی متعلق به دوره ایلخانی رونمایی شد.

