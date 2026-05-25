به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی پودینه واحد روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در تشریح این برنامه‌ها بیان کرد: نخستین جلسه انجمن میراث‌فرهنگی بخش مرکزی شهرستان هیرمند به ریاست بخشدار مرکزی و با حضور سایر اعضا در محل بخشداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هیرمند افزود: در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره میراث‌فرهنگی در بخش مرکزی، مصوب شد تا به‌منظور رفع مشکل تردد گردشگران، عملیات ایجاد جاده دسترسی به اثر تاریخی «ارگ خان ملک» در اسرع وقت اجرایی شود.

او در ادامه با اشاره به حضور جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: روسای ادارات ضمن تبریک این هفته به کارکنان، از تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای حفظ و احیای مواریث فرهنگی سیستان تقدیر کردند.

پودینه واحد در پایان تصریح کرد: در این دیدار بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌دستگاهی برای پیشبرد برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم شریف شهرستان هیرمند تأکید شد.

