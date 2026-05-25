به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها در سال ۱۴۰۵ با شعار «میراث‌فرهنگی، همبستگی ملی، صلح جهانی» در حالی برگزار شد که مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، علمی، تخصصی و استانی با هدف تقویت جایگاه میراث‌فرهنگی در انسجام ملی، توسعه فرهنگی و گفت‌وگوی جهانی در سراسر کشور اجرا شد.

آیین آغاز هفته میراث‌فرهنگی روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه در موزه ملی ایران با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مدیران، پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار شد. در این مراسم از تارنمای «ایران موزه»، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» و سردیس برادران امیدوار رونمایی شد و از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و موزه‌داری تقدیر به عمل آمد.

همچنین در ادامه برنامه‌های روز نخست، آیین گرامیداشت روز جهانی موزه‌ها با مشارکت ایکوم ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم بر نقش موزه‌ها در انتقال هویت تاریخی و فرهنگی ملت‌ها و تقویت صلح و همبستگی جهانی تأکید شد و از شماری از موزه‌داران و مدیران فعال این حوزه تجلیل به عمل آمد.

در روز دوم هفته میراث‌فرهنگی، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری میزبان نشست‌های تخصصی متعددی با محوریت نقش موزه‌ها، پژوهش و آموزش در حوزه میراث‌فرهنگی بود. در این برنامه‌ها، بر ضرورت تقویت پیوند میان پژوهش، مدیریت میراث‌فرهنگی و بازنمایی صحیح تاریخ و تمدن ایران تأکید شد. همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت میراث‌فرهنگی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به امضا رسید و از مجموعه ۱۰ جلدی انتشارات پژوهشگاه رونمایی شد.

در ادامه، گردهمایی «مجموعه‌داران و میراث‌داران حقیقی ایران» با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در موزه ملی برگزار شد و نقش مجموعه‌داران خصوصی در حفاظت از میراث تاریخی کشور مورد توجه قرار گرفت. موضوع تصویب «سند ملی موزه‌های ایران» هم به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی حوزه موزه‌داری مطرح شد.

در سومین روز هفته میراث‌فرهنگی، نشست تخصصی «پایگاه‌های میراث‌فرهنگی و نقش آن‌ها در آموزش، پژوهش و تربیت نیروی متخصص» در موزه ملی ایران برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی همچون حفاظت علمی از آثار تاریخی، میراث در بستر بحران، مرمت تخصصی و مفهوم «میراث جنگ و میراث زنده» مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده از رویکردهای علمی و میان‌رشته‌ای در حوزه حفاظت و مرمت تأکید شد.

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان اصفهان سفر کرد و بر جایگاه اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تمدنی ایران و ضرورت صیانت، مرمت و معرفی آثار تاریخی این استان تأکید شد. علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور هم در سفر به استان قم ضمن بازدید از پروژه‌های میراث‌فرهنگی، در برنامه‌های فرهنگی و آیین رونمایی از لوح ثبتی «سنت تجمعات و مشارکت‌های اجتماعی در دفاع از میهن» حضور یافت.

همچنین بیش از ۲۰ مأموریت و سفر استانی توسط دیگر معاونان و مدیران ارشد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد که با هدف تقویت مدیریت میدانی، بررسی پروژه‌های میراث‌فرهنگی و ارتقای هماهنگی میان ستاد و استان‌ها صورت گرفت.

در ادامه برنامه‌ها و روز شنبه دوم خرداد، مراسم تجلیل از حافظان میراث‌فرهنگی، مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی و هم‌اندیشی با چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی برگزار شد و از تلاش‌های فعالان حوزه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی کشور تقدیر به عمل آمد.

آیین اختتامیه هفته میراث‌فرهنگی هم‌زمان با سالروز سوم خرداد در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد. در این مراسم، از «الواح ثبت ملی تجمعات خودجوش مردمی» و «حماسه دشت مهیار» رونمایی و از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجلیل شد. عصر این روز هم نشست تخصصی با موضوع «نقش موزه ها در تاب آوری ملی و صلح و همبستگی جهانی» در عمارت مسعودیه برگزار شد.

