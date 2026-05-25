به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار جلیل وحیدی، مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی، ۳ خرداد ۱۴۰۵ به‌مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و هفته میراث‌فرهنگی با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی دیدار و گفت‌وگو کرد در این دیدار، لوح مجوز موزه دفاع مقدس ارومیه به سرهنگ وحیدی تقدیم شد و وی نیز در پاسخ، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های بی‌دریغ اداره‌کل میراث‌فرهنگی در مسیر ثبت ملی میراث دفاع مقدس، از این اقدامات قدردانی نمود.

مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به اهمیت حفظ و معرفی این یادمان‌ها به نسل‌های آینده اشاره و اظهار کرد: یادمان‌های دفاع مقدس نه تنها به‌عنوان اسناد تاریخی، بلکه به‌عنوان نمادهای پایداری و ایثار ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان محسوب می‌شوند و ما وظیفه داریم این یادمان‌ها را برای آیندگان حفظ کرده و ارزش‌های والای آنها را به‌درستی انتقال دهیم.

او با ارائه گزارشی از وضعیت ثبت یادمان‌های دفاع مقدس در استان افزود: تاکنون به ۱۱ مورد از این آثار به ثبت ملی رسیده و پرونده سه یادمان دیگر در دست بررسی است که از آن جمله می‌توان به یادبود بمباران شیمیایی روستای رش‌هرمه در سردشت، یادمان محل شهادت محمد بروجردی در نقده، محوطه عملیاتی نصر ۷ در بولفت، محل شهادت شهیدان ذین‌الدین و شهید امینی، و همچنین گلزار شهدای اشنویه و پلدشت و ... اشاره کرد.

صفری به ظرفیت‌های بالقوه استان در حوزه گردشگری دفاع مقدس و گردشگری مذهبی اشاره کرد و گفت: با تقویت زیرساخت‌ها می‌توان از این ظرفیت‌های منحصربه‌فرد برای توسعه گردشگری مذهبی و دفاعی بهره‌برداری کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به نقش یادمان‌ها در شناساندن ایثارگران به نسل‌های جدید، از یادمان شهید خالد حیدری در مهاباد به‌عنوان یک نمونه موفق از تبدیل شدن یک یادمان با ظرفیت فرهنگی یاد کرد.

جلیل وحیدی مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی نیز در این دیدار با تبریک هفته میراث‌فرهنگی و قدردانی از اقدامات اداره‌کل برای حفظ و شناساندن آثار و یادمان‌های دفاع مقدس، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت موزه‌ها برای تبیین حماسه سوم خرداد و معرفی جلوه‌های ماندگار ایثار و مقاومت تأکید کرد.

او اضافه کرد: ما در اداره‌کل حفظ آثار، همواره آماده هستیم تا با بهره‌گیری از دانش تخصصی میراث‌فرهنگی، فرآیند ثبت، احیا و معرفی این آثار باستانی و دفاعی را تسریع بخشیم تا این میراث ماندگار به شکلی علمی و درخور شان، در اختیار گردشگران و پژوهشگران قرار گیرد.

وحیدی همچنین با اشاره به اهمیت پروژه‌های مشترک مطرح شده ادامه داد: بررسی و مستندسازی مکان‌هایی مانند خانه انقلاب و یادمان‌های شهدای گمنام، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه رسالت ما برای زنده نگه داشتن روحیه مقاومت در جامعه است و همکاری با مدیریت میراث‌فرهنگی، می‌تواند مسیر تبدیل شدن این مکان‌ها به قطب‌های گردشگری معنوی و تاریخی را هموارتر کرده و روایت‌های شکوه دفاع مقدس را در پهنه استان آذربایجان غربی تداوم بخشد.

در ادامه این نشست، دو مدیرکل بر ضرورت همکاری‌های پژوهشی و اجرایی مشترک تأکید کردند که از جمله پروژه‌های مورد بررسی برای همکاری‌های آتی می‌توان به حفاظت از خانه انقلاب در خیابان مدنی ارومیه، مدیریت ۴۴ مکان یادمان شهدای گمنام در سطح استان، صیانت از منزل مادر ۵ شهید در مهاباد و همچنین بررسی مکان‌های وقوع رویدادهای تاریخی نظیر محل اصابت موشک رژیم صهیونیستی در جاده ارومیه-سلماس، کارخانه نشاسته‌سازی نقده و حوزه مقاومت بسیج واقع در خیابان علامه مجلسی ارومیه اشاره کرد.

