به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست مجید عبادی مدیرکل امور مجلس طرح‌ها و لوایح وزارت میراث‌فرهنگی روز دوشنبه ۴ خردادماه با محمدصالح جوکار رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور در خصوص شرایط کشور و آخرین گزارش وضعیت آسیب‌های وارده به اماکن فرهنگی و تاریخی سطح کشور برگزار شد.

در این دیدار مجید عبادی آخرین گزارش از ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی که بر اثر حملات ناجوانمردانه رژیم آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی مورد تعرض قرار گرفته بود و آسیب به آنها وارد شده بود را به رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها ارائه کردند.

در پایان این نشست رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور، ضمن ابراز تاسف و محکوم کردن این جنایات توسط ایادی استکبار و دشمنان فرهنگ و تاریخ این مرزوبوم؛ بیان کرد: قرار است به اتفاق اعضای کمیسیون در چند روز آینده ضمن جلسه و دیدار با وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی از آثار تاریخی تخریب شده بازدید کرد.

