۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

هفته میراث‌فرهنگی در شهرستان اصفهان؛ از تمرکز بر بناهای کمتر دیده‌شده تا پارادایم نوین میراث‌بانی

اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اصفهان با عبور از مناسبت‌های کلیشه‌ای و با راهبرد مشارکت‌گرایانه، روایت تازه‌ای از صیانتِ بناهای تاریخی کمتر دیده‌شده و گروه‌های هدف خاص به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی و روز جهانی موزه‌ها برنامه‌ریزی و اجرا کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شهرستان اصفهان در هفته میراث‌فرهنگی امسال با رویکردی تازه، برنامه‌های خود را از قالب مناسبت‌محور صرف خارج کرده و بر بناهای کمتر دیده‌شده و مخاطبان کمتر موردتوجه تمرکز داده است؛ رویکردی که از امضای میثاق میراث‌بانان توسط استاندار اصفهان تا طراحی تور ویژه ناشنوایان در مسجد امام و نشست محله‌محور منارجنبان امتدادیافته و تلاش دارد روایت‌های کمتر شنیده‌شده میراثی را به متن گفت‌وگوی عمومی بازگرداند.

اعظم مهره‌کش، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان، با تشریح برنامه‌های این اداره در هفته میراث‌فرهنگی و هم‌زمان با روز جهانی موزه‌، گفت: برنامه‌های امسال از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و با محوریت دیده شدن بناهای کمتر دیده‌شده و نیز گروه‌های خاص و کمتر موردتوجه مانند توان‌خواهان و پیشکسوتان محله‌ها ادامه یافت تا میراث‌فرهنگی نه‌فقط به‌عنوان مجموعه‌ای از آثار تاریخی، بلکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و هویتی بازخوانی شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان با اشاره به یکی از رویدادهای شاخص این هفته، ادامه داد: شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه، آیین گرامیداشت روز جهانی موزه باهمکاری موزه هنرهای تزئینی ایران، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اصفهان، و دانشگاه هنر اصفهان در عمارت توحید خانه برگزار شد و استاندار اصفهان با حضور در جمع دانشگاهیان، استادان و کارشناسان میراث‌فرهنگی شهرستان اصفهان، هنرمندان و دوستداران میراث‌فرهنگی، لوح میثاق من یک میراث‌بانم را امضا کرد.

مهره‌کش ادامه داد: این رویداد باهدف تمرکز بر ترمیم زخم‌های ناشی از جنگ بر پیکر میراث تاریخی اصفهان برگزار شد و پیام آن، تقویت اراده عمومی برای صیانت از شناسنامه تاریخی نصف جهان در سخت‌ترین شرایط بود.

او درباره برنامه‌های دیگر در هفته میراث‌فرهنگی، افزود: روز شنبه دوم و یکشنبه سوم خردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰، رویداد از نقش تا معنا با محور معرفی آرایه‌های معماری کاخ هشت‌بهشت و روایتگری دکتر بهشاد حسینی برگزار شد و بازدید اختصاصی از طبقه دوم این کاخ نیز در چارچوب همین برنامه پیش‌بینی شد تا مخاطبان با لایه‌های کمتر روایت‌شده معماری و تزئینات این اثر شاخص صفوی آشنا شوند. روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ نیز از ساعت ۹ تا ۱۱، تور ویژه ناشنوایان با عنوان سیمای نادیده، روایت‌های ناگفته مسجد امام برگزار خواهد شد که با همکاری انجمن خانواده ناشنوایان اصفهان طراحی‌شده است. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اصفهان گفت: هدف از برگزاری این تور، فراهم کردن دسترسی فرهنگی برابر و توجه به گروه‌هایی است که کمتر در برنامه‌های بازدید و روایت میراثی دیده‌شده‌اند، درعین‌حال که مسجد امام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی اصفهان ظرفیت روایت‌های تخصصی متعدد دارد.

مهره کش افزود: روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱، محفل شعر و خاطره یاد ایام در منارجنبان با رویکرد محله‌محور برگزار خواهد شد و در این برنامه، اهالی محله منارجنبان به همراه پیشکسوتان، نویسندگان، هنرمندان و دوستداران میراث‌فرهنگی حضور خواهند داشت تا پیوند میراث با زیست محلی و حافظه اجتماعی پررنگ‌تر شود.

او با تأکید بر رویکرد محوری رویدادهای امسال اظهار کرد: جهت‌گیری کلی برنامه‌ها، توجه هم‌زمان به بناهای کمتر دیده‌شده و صداهای کمتر شنیده‌شده است و تلاش شده است تا هفته میراث‌فرهنگی به فرصتی برای فعال‌سازی مشارکت اجتماعی، روایت‌پردازی تخصصی و تقویت حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از میراث تاریخی اصفهان تبدیل شود.

