ولیالله رهبری رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مبارکه در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، گفت: برنامههای هفته میراثفرهنگی در شهرستان مبارکه از دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه آغاز شد و در این چارچوب، مجموعهای از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و تخصصی باهدف معرفی ظرفیتهای میراثی شهرستان، تقویت گفتمان حفاظت از میراثفرهنگی و تبیین افقهای جدید توسعه گردشگری برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مبارکه با اشاره به برگزاری آیینهای فرهنگی و اجتماعی در آغاز این هفته، ادامه داد: همزمان با هفته میراثفرهنگی، برنامههایی با رویکرد همافزایی اجتماعی و فرهنگی ازجمله حضور در نماز جمعه و برگزاری نماز وحدت با مشارکت ادارات و دستگاههای اجرایی در مسجد جامع شهرستان برگزار شد؛ برنامههایی که در آن، بر اهمیت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه و نقش آن در توسعه پایدار تأکید شد.
رهبری، حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این شهرستان را از مهمترین رویدادهای هفته میراثفرهنگی امسال دانست و افزود: همزمان با این سفر و در قالب نشست شورای اداری، تفاهمنامه گردشگری توریسم صنعتی بهعنوان طرح پایلوت استان رونمایی شد؛ اقدامی که میتواند آغازگر فصل تازهای در بهرهگیری از ظرفیتهای بزرگ صنعتی شهرستان مبارکه در مسیر توسعه گردشگری تخصصی باشد.
او تصریح کرد: شهرستان مبارکه علاوه بر برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند، میزبان شماری از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور است و همین ویژگی، موقعیتی ممتاز برای طراحی و اجرای الگوی توریسم صنعتی در این منطقه ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که اکنون با نگاه راهبردی مجموعه میراثفرهنگی استان و همراهی صنایع بزرگ، وارد مرحلهای تازه شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه بر اساس این تفاهمنامه، شهرستان مبارکه بهعنوان پایلوت توریسم صنعتی در استان اصفهان موردتوجه قرارگرفته است، گفت: این رویکرد، تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه میتواند به الگویی مؤثر برای تلفیق میراث، صنعت و گردشگری در سطح استان و حتی کشور تبدیل شود؛ بهویژه در منطقهای که هم آثار تاریخی و هم زیرساختهای بزرگ صنعتی را بهصورت توأمان در اختیار دارد.
رهبری همچنین از افتتاح خانه صنایعدستی نقش ترنج بهعنوان یکی دیگر از برنامههای شاخص این هفته نام برد و افزود: این مجموعه باهدف تقویت بستر فعالیت هنرمندان و حمایت از تولیدات صنایعدستی راهاندازی شد و اکنون زمینه فعالیت مستقیم ۲۰ هنرمند را فراهم کرده است؛ ظرفیتی که به گفته وی، با توسعه فعالیتها میتواند به اشتغالزایی برای حدود ۵۰ نفر منجر شود.
او تصریح کرد: در کنار افتتاح این خانه صنایعدستی، ۱۵ غرفه نیز برای عرضه و معرفی تولیدات هنری و صنایعدستی دایر شد که مورد بازدید مسئولان، ازجمله وزیر میراثفرهنگی، قرار گرفت و توانست بخشی از توانمندیهای هنرمندان شهرستان را در معرض دید قرار دهد.
وی با اشاره به دیگر برنامههای این هفته اظهار کرد: تجلیل از خانوادههای شهدا، بهویژه خانواده شهدای جنگ رمضان، نیز در زمره برنامههایی بود که باهدف پیوند میان میراثفرهنگی، هویت ملی و فرهنگ ایثار و شهادت موردتوجه قرار گرفت؛ چراکه صیانت از میراثفرهنگی، بدون توجه به حافظه تاریخی و سرمایههای معنوی جامعه، معنای کاملی نخواهد داشت.
رهبری تأکید کرد: رویکرد اصلی برنامههای هفته میراثفرهنگی در شهرستان مبارکه، بر سه محور رونق گردشگری، توسعه ظرفیتهای نوین بازدید و حفاظت از میراثفرهنگی استوار بود و در این میان، توریسم صنعتی بهعنوان مزیت متمایز شهرستان، جایگاهی ویژه در برنامهریزیها داشت.
رئیس اداره امور فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مبارکه گفت: تفاهمنامه منعقدشده میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان و شرکت فولاد مبارکه، میتواند زمینهساز آغاز عملیاتی مسیر توسعه گردشگری صنعتی در این شهرستان باشد و در صورت تحقق کامل، مبارکه را به یکی از نمونههای شاخص پیوند میان صنعت، میراث و گردشگری در کشور بدل کند.
