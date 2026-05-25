به گزارش خبرنگار میراث آریا، هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه بهانهای شد تا شهرستان نجف آباد با تمرکز بر سیاست بازمعرفی آثار و داشتههای فرهنگی که پیش از این کمتر در کانون توجه قرار داشتند، گامهای موثری به منظور معرفی ظرفیتهای هویتی خود بردارد.
در همین زمینه، احمد فتحی نجف آبادی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نجف آباد ضمن تشریح راهبردهای کلان این اداره در ایام مذکور، گفت: رویکرد اصلی ما در برنامهریزیهای امسال، شناسایی و معرفی دقیقتر گنجینههایی بود که با وجود برخورداری از ارزشهای والای تاریخی و فرهنگی، تاکنون آنگونه که شایسته است به جامعه معرفی نشده بودند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نجف آباد با اشاره به نخستین اقدام انجام شده در این هفته، از افتتاح موفقیتآمیز نمایشگاه تخصصی آثار مجموعه دار مجوزدار میراث فرهنگی یاد کرد و ادامه داد: این نمایشگاه که با محوریت مجموعه کبریت و چاقوی آقای یزدانی برگزار شد، بازتاب بسیار مطلوبی در میان مسئولان شهرستان و فعالان حوزه فرهنگ داشت و به عنوان نقطه آغازی برای نمایش توانمندیهای بخش خصوصی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی محسوب میشود.
فتحی نجف آبادی در ادامه با تاکید بر اهمیت صیانت از میراث ناملموس شهرستان، از برنامه در دست اقدام برای پاسداشت آثار ثبت ملی شده خبر داد و افزود: با گذشت یک سال از ثبت ملی دو اثر ارزشمند نجف آباد شامل مهارت پخت آش کلوچی یا همان چغاله بادام نجف آباد و همچنین مهارت دوخت عروسک جلی، برنامهای به منظور رونمایی از لوحهای ثبتی این دو اثر تدارک دیده شده است. این آیین که با حضور فرماندار شهرستان برگزار میشود، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به زحمات فعالان این حوزه و تداوم مسیر ثبت و حفاظت از مواریث کهن این دیار است.
او در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری همایش موزه داران استان اصفهان به میزبانی نجف آباد، تصریح کرد: رایزنیهای گستردهای با شهرداری نجف آباد برای میزبانی این همایش بزرگ صورت گرفت؛ هرچند به دلیل تداخل برنامههای هفته میراث فرهنگی و وسعت ابعاد این رویداد، تحقق این همایش در هفته جاری با چالشهای اجرایی مواجه است و احتمال برگزاری آن در زمان فعلی بسیار ضعیف ارزیابی میشود. با این حال، کلیت فعالیتهای انجام شده و در دست اجرا، نشاندهنده عزم جدی اداره میراث فرهنگی شهرستان برای تبدیل داشتههای کمتر شناخته شده به محورهای اصلی توسعه فرهنگی و گردشگری منطقه است.
