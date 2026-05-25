بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کاشان بهعنوان شهر دارالمؤمنین که از گنجینهای متشکل از بیش از یک هزار اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی بهرهمند است، در هفته میراثفرهنگی و روز جهانی موزه، با رویکردی فراتر از حفاظت کالبدی و با تمرکز بر معرفی دقیق هویت تاریخی، به استقبال برنامههای گوناگون رفته است.
علیرضا عبدالله زاده، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان در تشریح اهداف این مجموعه گفت: هر بنای تاریخی، شناسنامهای فرهنگی و سرشار از رویدادها و اتفاقات ارزشمند است که باید بهدرستی به بازدیدکنندگان معرفی شود تا بازآموزی و یادآوری فرهنگ غنی گذشتگان و تقویت هویت ایرانی محقق گردد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه برنامههای هفته میراثفرهنگی از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه آغازشده است، ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاههای اجرایی، بر عزم جدی این مجموعه برای حفاظت و معرفی شایسته میراث کهن کاشان تأکید نمود.
بهمنظور ارتقای استانداردهای حفاظتی و رفاهی، عبدالله زاده از بهسازی و تجهیز فضای داخلی موزه ملی کاشان خبر داد و تصریح کرد: با تخصیص اعتباری بالغبر ۱.۵ میلیارد تومان، پروژهای جامع شامل رنگآمیزی با استانداردهای موزهای، نصب پردههای الکتریکی جهت کنترل نور، نوسازی ویترینها و تکمیل سیستم اعلام حریق اجراشده است که باهدف ارتقای رفاه بازدیدکنندگان، خرید و نصب سه دستگاه کولرگازی ایستاده و یک دستگاه آسانسور نیز به این مجموعه افزوده شد و این موزه بهزودی پذیرای گردشگران خواهد بود.
همچنین بهمنظور توسعه دانش تخصصی، کارگاههای آموزشی متعددی در این هفته برگزار شد که از آن جمله میتوان به جلسه آموزشی کارکردهای گچ آلفا و بتا در مرمت بناها با حضور استادکاران برجسته، کارگاه آموزشی تخصصی عکاسی معماری با همکاری اداره میراثفرهنگی، و رویداد میراث فردوسی در محوطه باستانی سیلک با برنامههای نقالی و معرفی این تمدن هفتهزارساله اشاره کرد.
یکی از رویدادهای شاخص این هفته، آیین نکوداشت هفته میراثفرهنگی و روز جهانی موزه بود که شامگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه در خانه تاریخی بروجردی برگزار شد. در این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و خادمان میراثفرهنگی، از سردیس استاد حاج سید اکبر حلی، از برجستهترین معماران و مرمتگران معاصر ایران که عمر خود را صرف احیای خانههای تاریخی کاشان ازجمله خانه عباسیان کرده است، رونمایی شد.
علاوه بر این، باهدف حمایت از اقتصاد بومی، نمایشگاه صنایعدستی و تولیدات خانگی با استقبال پرشور مردم در مجموعه جهانی باغ تاریخی فین برپا گردید تا ویترینی از توانمندیهای روستایی منطقه فرهنگی کاشان به نمایش درآید. پخش ظرفیتهای گردشگری این منطقه نیز از نمایشگر نصبشده در کوشک قاجار باغ فین از دیگر اقدامات صورت گرفته در این هفته بوده است. برنامههای هفته میراثفرهنگی در کاشان با برگزاری تور روستاگردی در محورهای تاریخی و روستایی در روز جمعه اول خردادماه به پایان رسید تا گامی دیگر در مسیر معرفی ظرفیتهای میراث روستایی برداشته شود.
