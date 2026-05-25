۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۱

پرونده‌های تخصصی مرمت آثار تاریخی شهرستان‌های مبارکه و خمینی‌شهر بررسی شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در دیدار چهره به چهره با شهروندان ضمن تأکید بر اینکه مسئولیت‌پذیری مسئولان محلی برای توسعه رویدادها شرط اصلی موفقیت در عرصه بین‌المللی است، به بررسی پرونده‌های تخصصی مرمت آثار تاریخی شهرستان‌های مبارکه و خمینی‌شهر در دیدار عمومی با شهروندان پرداخت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با توجه به رویکرد تعاملی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و به‌منظور بررسی بی‌واسطه مطالبات مردمی، امروز ۴ خردادماه میزبان جمعی از شهروندان و فعالان این حوزه بود.

 در این جلسه که با حضور مدیران بخش‌های مختلف این اداره‌کل همراه بود، درخواست‌ها و مسائل متعددی از سوی مراجعان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح شد که در نهایت منجر به صدور دستورات مقتضی برای رسیدگی به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مدیریت ارشد این اداره‌کل شد.

سلسله نشست‌های پاسخگویی که به‌صورت مستمر و به‌منظور تحقق عدالت اداری و تکریم مراجعان برگزار می‌شود، فضای تعاملی سازنده‌ای میان بدنه مدیریتی میراث‌فرهنگی استان و کنشگران یا مالکان بناهای تاریخی ایجاد کرده است. برگزاری چنین جلساتی علاوه بر تسهیل در حل معضلات اداری و فنی، فرصتی مغتنم برای تبیین سیاست‌های کلان اداره‌کل و آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین و محدودیت‌های قانونی در مسیر حفظ میراث‌فرهنگی است که با استقبال مراجعان روبرو شده است.

ملاقات مردمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به روال هر هفته در روزهای دوشنبه برگزار می‌شود. تمام شهروندان و علاقه‌مندان به حوزه میراث‌فرهنگی می‌توانند برای هماهنگی، طرح درخواست‌ها و اخذ نوبت برای دیدار چهره به چهره، با شماره تماس ۳۲۲۲۶۳۶۴ ارتباط برقرار کرده و فرآیند قانونی ثبت نوبت خود را پیگیری کنند.

