بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با توجه به رویکرد تعاملی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و بهمنظور بررسی بیواسطه مطالبات مردمی، امروز ۴ خردادماه میزبان جمعی از شهروندان و فعالان این حوزه بود.
در این جلسه که با حضور مدیران بخشهای مختلف این ادارهکل همراه بود، درخواستها و مسائل متعددی از سوی مراجعان در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح شد که در نهایت منجر به صدور دستورات مقتضی برای رسیدگی به دغدغههای مطرحشده از سوی مدیریت ارشد این ادارهکل شد.
سلسله نشستهای پاسخگویی که بهصورت مستمر و بهمنظور تحقق عدالت اداری و تکریم مراجعان برگزار میشود، فضای تعاملی سازندهای میان بدنه مدیریتی میراثفرهنگی استان و کنشگران یا مالکان بناهای تاریخی ایجاد کرده است. برگزاری چنین جلساتی علاوه بر تسهیل در حل معضلات اداری و فنی، فرصتی مغتنم برای تبیین سیاستهای کلان ادارهکل و آگاهیبخشی نسبت به قوانین و محدودیتهای قانونی در مسیر حفظ میراثفرهنگی است که با استقبال مراجعان روبرو شده است.
ملاقات مردمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان به روال هر هفته در روزهای دوشنبه برگزار میشود. تمام شهروندان و علاقهمندان به حوزه میراثفرهنگی میتوانند برای هماهنگی، طرح درخواستها و اخذ نوبت برای دیدار چهره به چهره، با شماره تماس ۳۲۲۲۶۳۶۴ ارتباط برقرار کرده و فرآیند قانونی ثبت نوبت خود را پیگیری کنند.
