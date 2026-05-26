به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۵ خردادماه در دیدار با اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به پیگیری مشکلات آنها اظهار کرد: با توجه به اینکه پیک ایام سفر به آذربایجان غربی در ماه‌های شهریور و مهرماه است، دفاتر خدمات مسافرتی باید ببرنامه جامع و مدونی متناسب با اقلیم و شرایط استان تدوین کنند تا بتوانند در جذب گردشگر و افزایش مدت ماندگاری مسافران در استان نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر مطالعه محور گردشگری خان‌تختی، سرو_سیلوانا_اشنویه در حال انجام است و هدف از این اقدام، شناسایی دقیق ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این مسیر و فراهم‌سازی بستر برای حضور سرمایه‌گذاران به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم است تا این محور به یکی از قطب‌های نوین گردشگری استان تبدیل شود.

او ادامه داد: در حال حاضر ۵۴ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در سطح استان در حال اجرا است و همه این اقدامات نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان در حوزه گردشگری و جذب سرمایه است.

مطالبات بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل

در این نشست، نمایندگان انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری آذربایجان غربی ضمن قدردانی از پیگیری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در راستای رفع مشکل اینترنت بین‌الملل، بر ضرورت حمایت‌های مالی از دفاتر تأکید کردند.

همچنین فعالان گردشگری استان خواستار تعامل هرچه بیشتر اداره‌کل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی با بخش خصوصی شدند و به گفته اعضای این انجمن، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و تلاش برای افزایش ظرفیت پروازهای داخلی و برقراری پروازهای خارجی، پیش‌شرط‌های اصلی توسعه صنعت گردشگری و ارتقای سهم استان از بازارهای بین‌المللی است.

