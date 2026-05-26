۲۴ موزه در آذربایجان غربی وجود دارد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل رستمپور، ۵ خردادماه در نشست تخصصی موزههای آذربایجان غربی که با همکاری مشترک ادارهکل میراثفرهنگی و بنیاد ایرانشناسی آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد موزههای استان ۲۴ مورد بوده که از این تعداد سه موزه خصوصی، ۸ موزه غیروابسته و متعلق به سایر دستگاههای اجرایی بوده و ۱۳ موزه متعلق به ادارهکل میراثفرهنگی استان است.
مدیر موزههای آذربایجان غربی با اشاره به برنامهریزی برای افزایش فضای موزهای استان افزود: توسعه موزه باستانشناسی ارومیه، سایتموزه جنگ چالدران، احیا و مرمت موزه مجاهدتهای خاموش ارومیه و پیش بینی دو گالری موزهای در یادمان شمس تبریزی خوی در دست احداث بوده و احداث موزه صلح سردشت، موزه باستانشناسی اشنویه، میاندوآب و بوکان از جمله پروژههای موزهای بوده که برنامهریزیهای اولیه انجام گرفته است که در صورت بهرهبرداری از پروژههای موزهای صدرالاشاره، ظرفیت موزهای استان چندین برابر خواهد شد.
او ادامه داد: هماکنون ۳۴ هزار و ۷۰۰ قلم اشیا در موزههای استان وجود دارد که ۱۶ هزار قلم این اشیا از نوع فرهنگی_تاریخی بوده و از این تعداد ۱۴ هزار شی در سیستم سامانه جامع ثبت شدهاند.
رستمپور با اشاره به روند افزایشی بازدید از موزههای استان در سالهای اخیر گفت: متاسفانه در سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و تعطیلی موزهها تعداد بازدیدکنندگان در سال گذشته ۱۶۰ هزار نفر بوده است که در مقایسه با زمانهای مشابه سال قبل، ۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیر موزههای آذربایجان غربی، صدور مجوز موزه شهر و موزه دفاع مقدس ارومیه در سال گذشته، تعیین تکلیف اشیا تقلبی موزههای استان، تشکیل گروه کارشناسی برای اشیای توقیفی، پایش اموال موزه های شهرستان و ارسال لیست این اشیا طبق دستور العمل اموال فرهنگی -تاریخی به ادارهکل دارایی آذربایجان غربی، از دیگر اقدامات مهم برشمرد.
موزهها نقش مهمی در حفظ و انتقال میراثهای فرهنگی و تاریخی دارد
رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجانغربی نیز در این نشست گفت: در دنیای امروز موزهها بهعنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تاریخی شهرهای و کشورها شناخته میشود و این مکانها نه تنها به نمایش تاریخ و فرهنگ یک جامعه میپردازد بلکه بهعنوان جایی برای آموزش و آگاهی از تاریخ و هنر عمیق انسانی عمل میکند و موزهها بهعنوان نمایشگاههای فرهنگی و تاریخی نقش مهمی در حفظ و انتقال میراثهای فرهنگی و تاریخی دارد.
سعید عضدالدینی ملکی افزود: موزه مکانی است که انسانها را به گذشتههای دور و پیشرفتهای عصر جدید وصل میکند و نوعی سفر در زمان محسوب میشود.
او ادامه داد: درباره موزههای ایران نیز میتوان گفت که نهادینه شدن موزهها با آغاز و تاسیس کاخ موزه ناصرالدین شاه قاجار در کاخ گلستان آغاز شد و موزهها از این زمان یعنی بعد از ناصرالدین شاه یکی پس از دیگر ایجاد شد.
رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجانغربی گفت: در سال ۱۲۹۵ شمسی موزه ملی ایران تاسیس شد و تاسیس موزه ایران باستان نقطه عطفی در تاریخ موزه و موزهداری در ایران است و این موزه نخستین موزه ملی ایران است.
ملکی با بیان اینکه باستانشناسی، مردمشناسی، علمی، تاریخی و فرهنگی انواع موزهها است، افزود: موزه در استان و شهرستان ارومیه در سال ۱۳۴۶ شمسی در زمینی به مساحت ۷۵۰ مترمربع در ارومیه تاسیس شد و بهعنوان یکی از قدیمیترین موزههای کشور است.
در ادامه این نشست فرزانه ولیپور، کارشناس موزههای آذربایجان غربی به اهمیت راهاندازی موزههای سیار در جهان امروز پرداخت و گفت: موزههای سیار به موزهای گفته میشود که جای ثابتی نداشته و متحرک میباشد و اشیا موزه با استفاده از وسایل نقلیه به محل هایی که امکان دسترسی راحت و آسان به موزه ثابت ندارند؛ میبرند، وسایل نقلیه حامل این موزهها بهطور معمول ماشین کاروان یا کامیون بوده و عموما در مراکز فرهنگی و آموزشی اعم از کتابخانهها، مدارس و مراسمها مستقر و به فعالیت خود میپردازند.
انتهای پیام/
نظر شما