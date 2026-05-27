مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در یادداشتی نوشت: در تقویم جهانی روز ۲۷ می، روز تولد فیلیپ کاتلر، روز جهانی بازاریابی است، روزی برای تجلیل از ذهن‌های خلاق، استراتژیست‌هایی که از "محصول به تجربه" و از "نام به برند" می‌رسند. اما اگر امروز بخواهیم از مفهوم گردشگری به این حرفه بنگریم، با معنایی بسیار عمیق‌تر و مسئولانه‌تر روبرو هستیم.

بازاریابی به شکل ساده، شده تامین نیاز مشتری به شیوه ای سودآور تعریف شده است. مفهومی گستردهتر از ترجمه مصطلح "بازاریابی" که بازارگرایی، بازارشناسی، بازارسازی، بازارگرمی، بازارگردی، بازارسنجی، بازارداری و بازارگردانی را شامل میشود و ذاتا منطبق بر نگارش انگلیسی اش Market + ing است یعنی سروکار داشتن با بازار در حال تغییر. منتها بازاریابی در صنعت گردشگری که روابط انسانی در آن نقش محوری دارد، صرفاً تبلیغ یک مقصد نیست، بلکه مدیریت انتظارات، احساسات و «تجربیات» مسافر و "خلق ارزش" برای آن است. این حوزه با شاخه‌های مختلف خود، از بازاریابی مقصد (Destination Marketing) که بر اعتبار یک منطقه تمرکز دارد، تا بازاریابی تجربه‌محور (Experiential Marketing) که به دنبال خلق خاطره در ذهن گردشگر است، نقش حیاتی در توسعه صنعت گردشگری ایفا می‌کند.

تاریخ ایران نشان داده که گردشگری در چالش‌ها، همواره با آزمون‌های سختی روبرو بوده است. در ایام بحرانی، مانند دوران جنگ تحمیلی، زمانی که مرزها ناامن هستند و جهان با نگاهی متفاوت به ایران می‌نگرد، بازاریابان گردشگری، فراتر از یک شغل، در نقش سفیران صلح و واقعیت ظاهر میشوند. آن‌ها هستند که با روایت‌های درست، تلاش دارند تصویری واقعی از آرامش، مهمان‌نوازی و پایداری ایران به چشم و گوش جهانیان برسانند. بازاریابی در دوران بحران، یعنی تبدیل ترس به "کنجکاوی" و "بازگرداندن اعتماد" به گردشگر، یعنی نشان دادن اینکه حتی در میان طوفان‌ها، زیبایی‌های این سرزمین همچنان درخشان است.

شما فعالان حوزه بازاریابی گردشگری، تنها فروشنده نیستید، شما "تصویرسازان هویت ملی" هستید. هر پویش و کارزار، هر پست در شبکه‌های اجتماعی و هر راهبردی که طراحی می‌کنید، در حال حک ردی بر پیکره‌ی برند گردشگری ایران هستید. وظیفه‌ی شما ساختن تصویری است که فراتر از اخبار روزمره، شکوه تمدن، غنای فرهنگی و پتانسیل‌های بی‌پایان ایران را به نمایش بگذارد. نمایشی استوار از تمدنی که قرنها پابرجاست.

امروز، روز تبریک به تمامی استراتژیست‌ها، تولیدکنندگان محتوا، مدیران ایده پرداز شرکت های برندینگ و همه‌ی متخصصانی است که با دانش و خلاقیت خود، تلاش می‌کنند تا ایران را در نقشه‌ی ذهنی جهان، درخشان‌تر از همیشه ترسیم کنند، از شغلی حرفهایی در شرکت تبلیغاتی تا کاری دلی در شبکه اجتماعی. نقش شما در برندسازی ایران، نقشی ساختاری و ماندگار است. خستگی‌ناپذیری شما، ضامن بازگشت دوباره‌ی جهان به آغوش ایران است. لذا به سهم خودم روز جهانی بازاریابی را به شما فعالان خوش فکر بخش خصوصی و همکاران پرتلاش و خوش ذوق ستادی و استانی ام در حوزه بازاریابی گردشگری تبریک میگویم.

انتهای پیام/