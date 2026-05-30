به گزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست با هدف بررسی چالشهای پیش روی محوطهها و بناهای تاریخی در برابر بلایای طبیعی و انسانساخت، روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن کنفرانس پردیس موزهای دفینه واقع در بلوار میرداماد، تهران برگزار میشود.
رویداد یاد شده با همکاری گروه موزههای دفینه و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با حضور جمعی از برجستهترین پژوهشگران و متخصصان حوزههای میراث فرهنگی، زمینشناسی و مدیریت بحران برگزار خواهد شد.
در این نشست، موضوعات کلیدی و متنوعی در حوزه مدیریت بحران میراث فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد:
- مشارکت محلی در کاهش بحرانهای زیستمحیطی در میراث جهانی پارسه؛ طی این بخش، راهکارهای عملی برای نقشآفرینی جوامع بومی در حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبتشده جهانی ایران بررسی میشود.
- بررسی پتانسیل تخریبی زمینلغزشهای ژئوتکتونیکی بر المانهای طبیعی‑فرهنگی پیرامون در زمان بحران موضوعی که تاکنون کمتر در محورهای مدیریت بحران میراث فرهنگی به آن پرداخته شده و هشداری جدی برای محوطههای باستانی واقع در نواحی کوهستانی و گسلخیز محسوب میشود.
- تأثیر عوامل زمینشناسی بر پایداری و ناپایداری اماکن باستانی؛ در این بخش، کارشناسان نقش جنس خاک، سفرههای آب زیرزمینی، فرسایش و دیگر پارامترهای زمینشناسی را در تخریب یا بقای بناهای تاریخی تحلیل میکنند.
- فرونشست زمین ناشی از برداشت بیرویه آب و خشکسالی، به بحرانی خاموش برای کاروانسرای صدرآباد (دوره صفوی) تبدیل شده و این بنا با نشست، ترکخوردگی و تغییرشکل سازهای مواجه است. مجاورت با دریاچه حوضسلطان آسیب را تشدید کرده است. راهکار پیشنهادی تغییر رویکرد از حفاظت سنتی به مدیریت بحران پیشگیرانه، پایش مداوم و اصلاح الگوی هیدرواقلیمی است. این مورد هشداری برای بازنگری در سیاستهای حفاظت از آثار در مناطق خشک ایران محسوب میشود.
سخنرانان این نشست محمد امین امامی (عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان) ، حمید فدایی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) ، محسن قانونی (عضو گروه موزههای دفینه) ، سمانه صادقی مهر (پژوهشگر آزاد) و خهبات درفشی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)هستند.
حضور در این نشست برای تمامی علاقهمندان، دانشجویان و پژوهشگران حوزههای حفاظت از میراث فرهنگی، باستانشناسی و مدیریت بحران و ...آزاد است. پردیس موزهای دفینه در بلوار میرداماد، تهران، آماده استقبال از مخاطبان این رویداد تخصصی خواهد بود.
