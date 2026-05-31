بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۱۰ خردادماه در جلسه هماهنگی برنامههای روز جهانی و هفته صنایعدستی اظهار کرد: هفته صنایعدستی فرصت مناسبی برای تجلیل از هنرمندان و پیشکسوتان این عرصه در استان و مرور برنامههای آینده برای توسعه این هنر صنعت است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه با تنوع گسترده فرهنگی ظرفیت ویژهای در حوزه صنایعدستی دارد و فعالیت بیش از ۲۵ هزار هنرمند و صنعتگر کارت دار در ۷۵ رشته گوشهای از این ظرفیت عظیم است.
او گفت: متاسفانه در حوزه صنایعدستی در سالهای گذشته کم گذاشتهایم و نیازمند توجه و فعالیت در رنگتری برای توسعه این حوزه است.
اعظمی با تاکید بر اینکه مطالبهگری نیاز توسعه صنایعدستی استان کرمانشاه است، گفت: ما به عنوان دستگاه حاکمیتی جنبه حمایتی داریم و توسعه صنایعدستی در استان کرمانشاه نیازمند افزایش مطالبهگری در میان هنرمندان و صنعتگران استان است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه تصریح کرد: صنایعدستی بخشی مهمی از اشتغال و صنعت استان را پوشش میدهد و نیازمند توجه بیشتر است.
او افزود: در حوزه معرفی ظرفیتها، تولیدات و هنرمندان بزرگ صنایعدستی استان نیاز به فعالیت ویژه و حضور پررنگتر و همراهی هنرمندان و صنعتگران استان داریم.
اعظمی در خصوص برنامههای هفته صنایعدستی اظهار کرد: برگزاری آموزش ورک شاپ با همکاری کانون بازنشستگان استان در مجموعه طاقبستان، برپایی کارگاه آموزشی ثبت برند و برندسازی، برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در تاقبستان، تهیه برنامه رادیویی، تجلیل از پیشکسوتان صنایعدستی استان، برگزاری یادبود شهدای کودک میناب در تاقبستان و ... از جمله برنامههای این هفته در شهرستان کرمانشاه خواهند بود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه در خاتمه با بیان اینکه از ظرفیت پایگاههای میراثفرهنگی در این ایام نیز استفاده میشود، گفت: در شهرستانها نیز برنامههایی برای این هفته تدارک دیده شده است.
انتهای پیام/
نظر شما