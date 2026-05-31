بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به محتوای نمایشگاه ایستاده در غبار گفت: ایستاده در غبار روایت تصویری ایستادگی فرهنگ و تمدن ایران در برابر آسیبها و تعرض به میراث فرهنگی کشور است و در آن ۳۰ قطعه عکس از آثار و بناهای تاریخی آسیبدیده در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به نمایش درآمدهاست.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین ادامه داد: این تصاویر بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران را روایت میکنند و بازتاب ماندگاری تمدنی هستند که در طول تاریخ، از دل بحرانها و تهاجمات عبور کرده و همچنان پابرجا مانده است.
مهدوی تاکید کرد: این نمایشگاه بر نقش میراثفرهنگی در حفظ حافظه تاریخی و انتقال روایت مشترک ملی به نسلهای آینده تأکید دارد.
