سیدمسعود حسینی، شهردار همدان، در حاشیه نشست مشترک وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با شهرداران کلان‌شهرهای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان مدیریت شهری و وزارت میراث‌فرهنگی، بر ضرورت تداوم و تعمیق این تعاملات برای تحقق توسعه پایدار گردشگری تاکید کرد.

حسینی با بیان اینکه در سال‌های گذشته رویکردی مبتنی بر هم‌افزایی و همکاری میان شهرداری همدان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان شکل گرفته است، اظهار کرد: در آغاز این دوره مدیریت شهری، در برخی حوزه‌ها میان شهرداری و میراث‌فرهنگی اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشت، اما با اتخاذ رویکردی مبتنی بر تعامل و مدیریت مشترک، زمینه‌های همکاری گسترده‌ای فراهم شد که نتایج ارزشمند آن امروز در سطح شهر قابل مشاهده است.

وی حفاظت، احیا و بهبود وضعیت خانه‌های تاریخی و واجد ارزش را از جمله دستاوردهای این همکاری برشمرد و افزود: ثبت‌جهانی هگمتانه نیز نمونه‌ای روشن از همدلی و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است؛ اتفاقی که نه‌تنها جایگاه تاریخی همدان را در سطح بین‌المللی ارتقا داد، بلکه افق‌های تازه‌ای را برای توسعه گردشگری این شهر گشود.

شهردار همدان با تاکید بر اینکه گردشگری محور راهبردی توسعه این شهر محسوب می‌شود، تصریح کرد: نگاه مدیریت شهری به میراث‌فرهنگی و گردشگری، نگاهی زیرساختی و توسعه‌محور است. برهمین اساس، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری، ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همدان از ظرفیت‌ها و مزیت‌های کم‌نظیری در حوزه تاریخ، تمدن و گردشگری برخوردار است، اما همچنان میان جایگاه فعلی و جایگاه شایسته این شهر فاصله وجود دارد. هدف ما این است که با تداوم همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها، همدان به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور دست یابد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت نشست‌های مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی و شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: این نشست‌ها فرصتی ارزشمند برای طرح دغدغه‌ها، انتظارات و چالش‌های مشترک دو مجموعه فراهم می‌کند و می‌تواند به ایجاد فهم متقابل و افزایش همگرایی در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه قوانین و ضوابط اجرایی افزود: شهرداری‌ها مأموریت توسعه شهری را بر عهده دارند و در مقابل، میراث‌فرهنگی نیز وظیفه صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی را دنبال می‌کند. در برخی موارد، تداخل یا برداشت‌های متفاوت از قوانین می‌تواند زمینه‌ساز بروز اصطکاک‌هایی شود، اما گفت‌وگو و تعامل مستمر راهکار مؤثر رفع این چالش‌هاست.

شهردار همدان خاطرنشان کرد: اگر در کنار نشست‌های مدیریتی، جلسات تخصصی و کارشناسی میان بدنه اجرایی شهرداری‌ها و مجموعه میراث‌فرهنگی به‌صورت منظم و مستمر برگزار شود، بسیاری از مسائل پیش از تبدیل شدن به چالش، قابل حل خواهد بود و بستر برای تحقق پروژه‌های مشترک توسعه‌ای بیش از پیش فراهم می‌شود.

وی در پایان با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این نشست‌ها، ابراز امیدواری کرد که استمرار گفت‌وگوهای تخصصی و تقویت همکاری‌های نهادی میان مدیریت شهری و وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگوی جدیدی از حکمرانی مشارکتی در حوزه توسعه گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی کشور باشد.

