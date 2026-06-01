به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی امروز ۱۱ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: پس از اطلاع‌رسانی اهالی شهر طرقرود در خصوص شکستگی شاخه‌های درخت چنار کهن‌سال این شهر در طوفان‌های روزهای گذشته، سریعاً کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: پس از مهارسازی شاخه‌های این درخت که هم برای رهگذران خطرآفرین بود و هم باعث از بین رفتن این میراث طبیعی ثبت‌شده می‌شد، عملیات نجات بخشی به‌سرعت انجام شد.

او افزود: در این عملیات که به‌صورت مشترک انجام شد، اداره برق با ایمن‌سازی حریم شبکه و تأمین تجهیزات، شهرداری طرقرود با تأمین تجهیزات و اهالی فرهنگ دوست منطقه با مشارکت میدانی، در کنار تیم کارشناسی میراث‌فرهنگی قرار گرفتند که این نشان‌دهنده هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مردم و الگویی موفق در حفاظت از میراث طبیعی است.

انتهای پیام/