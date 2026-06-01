۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰

نجات چنار کهن‌سال طرقرود با اقدام جهادی و مشارکت همگانی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز از اجرای موفق عملیات رفع خطر و مقاوم‌سازی شاخه‌های درخت چنار کهن‌سال شهر تاریخی طرقرود از توابع این شهرستان پس از طوفان‌های شدید روزهای گذشته خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی امروز ۱۱ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: پس از اطلاع‌رسانی اهالی شهر طرقرود در خصوص شکستگی شاخه‌های درخت چنار کهن‌سال این شهر در طوفان‌های روزهای گذشته، سریعاً کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: پس از مهارسازی شاخه‌های این درخت که هم برای رهگذران خطرآفرین بود و هم باعث از بین رفتن این میراث طبیعی ثبت‌شده می‌شد، عملیات نجات بخشی به‌سرعت انجام شد.

او افزود: در این عملیات که به‌صورت مشترک انجام شد، اداره برق با ایمن‌سازی حریم شبکه و تأمین تجهیزات، شهرداری طرقرود با تأمین تجهیزات و اهالی فرهنگ دوست منطقه با مشارکت میدانی، در کنار تیم کارشناسی میراث‌فرهنگی قرار گرفتند که این نشان‌دهنده هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مردم و الگویی موفق در حفاظت از میراث طبیعی است.

