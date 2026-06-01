به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا حبیبی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان روز ۱۰ خردادماه و در حاشیه برگزاری نخستین نشست کارگروه گردشگری شهرستان لنجان، گفت: این نشست باهدف شناسایی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه و همچنین بررسی چالش‌های پیش روی توسعه گردشگری با حضور معاون فرماندار، بخشدار، دهیاران و شهرداران بخش باغبادران از توابع این شهرستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان ادامه داد: در این نشست ضمن تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل از سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت گردشگری و رویکرد مدیریت شهرستان به توسعه صنعت گردشگری بجای صنایع آلاینده از دستگاه‌های خدمات رسان دولتی خواسته شد تا از سرمایه‌گذاران حمایت کافی شود و به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری گردشگری اقدامات لازم انجام شود.

حبیبی ضمن تأکید بر اهمیت زاینده‌رود به‌عنوان یک دارایی ملی و هویتی، افزود: توسعه گردشگری در لنجان نباید به‌صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای انجام شود؛ ما به دنبال ترسیم نقشه راهی هستیم که هم‌زمان از محیط‌زیست حفاظت کرده و معیشت جامعه محلی را نیز بهبود ببخشد.

او تصریح کرد: آنچه امروز به‌وضوح شاهد آن هستیم، نبودِ یک برنامه بالادستی و استراتژی مدون برای تمامی دستگاه‌هاست که باعث سردرگمی در اجراشده است. هماهنگی میان‌بخشی، حلقه مفقوده‌ای است که باید با فوریت‌ترمیم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان تأکید کرد: در این نشست طرح جامع گردشگری شهرستان لنجان با بهره‌گیری از نظرات مشاوران تخصصی و مشارکت تمامی دهیاران و دستگاه‌های متولی تدوین شد. ین سند بالادستی، چارچوب قانونی و عملیاتی برای دستگاه‌های خدمات رسان را مشخص کرده و بستری امن برای حضور سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد. برگزاری جلسات آتی نیز به بررسی چالش‌های اجرایی و رفع موانع فرآیندی با تکیه‌بر این سند اختصاص خواهد یافت تا شاهد رونق گردشگری اصولی و پایدار در منطقه لنجان باشیم.

