۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه کرکس شهرستان نطنز

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز از دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه کرکس با همکاری محیط‌بانان این منطقه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز گفت: روز یکشنبه ۱۰ خردادماه و طی دریافت گزارشی توسط اداره محیط‌زیست شهرستان، تیم یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌منظور بررسی و تحقیقات میدانی به محل اعزام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز ادامه داد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری کلانتری محل و همچنین محیط‌بانان منطقه کرکس، طی یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند ۲ نفر از حفاران غیرمجاز را در حین انجام عملیات حفاری دستگیر و ادوات حفاری را کشف و ضبط کنند.

امیرارسلان کبیری رهنی مسئول یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز گفت:  پرونده قضایی عوامل دستگیرشده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.  

گفتنی است هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

کد خبر 1405031100846
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

