بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز دوشنبه ۱۱ خرداد 1405 در دومین نشست هماندیشی برگزاری رویداد پنجشنبههای هنر اصفهان که در محل سالن دانش آموزان شهید دبستان میناب ادارهکل و با حضور مسعود نیک آئین دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری، نمایندگان شهرداری اصفهان، دانشگاه هنر، اتحادیه صنایع ستی و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری اصفهان برگزار شد، از طراحی یک الگوی جدید برای ترویج صنایع ستی خارج از محور میدان امام(ره) (نقشجهان) بهعنوان الگویی که با محوریت تولید زنده، فروش مستقیم، آموزش به کودکان و نوجوانان و ایجاد نشاط اجتماعی درگذر صنایعدستی فعال است خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در این نشست با تشریح رویکرد شکلگیری پنجشنبههای هنر اصفهان، گفت: هدف رویداد این است که تبلیغ و ترویج صنایعدستی اصفهان فقط به محدوده نقشجهان محدود نماند و برای گردشگرانی که به اصفهان میآیند، در نقطهای دیگر از شهر نیز یک فضای معرفی، تجربه و خرید شکل بگیرد؛ فضایی که میتواند در قالب پارک یا گذر شهری تعریف شود و هنرمندان تولیدکننده بتوانند در همان نقطه هم تولید کنند و هم محصولات خود را بفروشند.
کرمزاده با تأکید بر اینکه این رویداد باید به شادی و نشاط اجتماعی منجر شود، ادامه داد: یکی از اهداف مهم این طرح، هدایت نوجوانان و کودکان به سمت تجربه هنرهای اصیل است. در قالب کارگاههایی که میتواند آخر هفتهها شکل بگیرد، کودکان و نوجوانان میتوانند سفال، قلمزنی و دیگر رشتهها را تجربه کنند و آموزش ببینند.
او با اشاره به جایگاه بینالمللی اصفهان در صنایعدستی، افزود: اصفهان مهد صنایعدستی دنیاست و این شهر هم بهعنوان شهر خلاق و هم بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی در یونسکو ثبتشده است. باید بهگونهای عمل کنیم که این هنر فراگیر شود؛ در هر خانواده و هر خانه هم صنایعدستی وجود داشته باشد و هم هنرمند صنایعدستی تربیت شود. اصفهان این ظرفیت را دارد و ما ۱۹۶ رشته صنایعدستی در استان داریم. پنجشنبههای هنر میتواند شروع بسیار خوبی باشد تا صنایعدستی یک جهش تازه را در مکانی جدید تجربه کند و هنرمندان جدیدی به جامعه معرفی شوند؛ موضوعی که در سیاست جدید ادارهکل میراثفرهنگی با جدیت دنبال میشود.
بازارچههای موقت، فروش مستقیم و احیای اقتصاد هنرمند
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در ادامه با پیوند دادن رویداد پنجشنبههای هنر به سیاستهای کلان کشور تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، موضوع بازارچههای موقت صنایعدستی مطرحشده است؛ اینکه بتوانیم مراکز فروش را در سطح شهر یا حتی در مسیر جادهها بهصورت موقت فعال کنیم. تجربه نشان داده بیشترین آمار فروش هنرمندانی که بهویژه در مشاغل خانگی فعال هستند، در ایام نوروز و نمایشگاههای موقت رقم میخورد؛ هنرمند یک سال تولید میکند و در یک بازه ۱۵ تا ۲۰ روزه میتواند فروش اصلی خود را انجام دهد. این رویکرد پیشتر وجود داشته و حالا قرار است تقویت، فراگیر و ممتد شود.
کرمزاده مزیت اصلی این مدل را مواجهه مستقیم تولیدکننده و مصرفکننده دانست و تأکید کرد: وقتی فروش مستقیم شکل میگیرد، هم قیمت برای مخاطب مناسبتر میشود و هم تولیدکننده دقیقتر با ذائقه بازار و تقاضای مردم آشنا میشود؛ درنتیجه محصول کاربردیتر و مشتریپسندتر تولید میکند. این امتیاز ویژهای است که باسیاستهای وزارت میراثفرهنگی همراستا است و با حمایت استاندار و شهردار در حال پیشرفت است. میراثفرهنگی نیز در کنار هنرمندان صنایعدستی مانند گذشته حضور دارد و برای راه افتادن کار، باید درجاهایی هزینه کرد تا مسیر تثبیت شود.
