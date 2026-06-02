حجت‌الله دهدشتی، شهردار اهواز، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به پیوندهای راهبردی میان مدیریت شهری و حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن و پایدار تاکید کرد.

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات و مأموریت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارای نقاط مشترک با وظایف و مسئولیت‌های شهرداری‌هاست و همین اشتراکات، زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های مؤثر و هدفمند میان دو مجموعه فراهم می‌کند.

شهردار اهواز با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر توسعه شهری و حفاظت از میراث تاریخی افزود: امروز در برخی موارد، میان الزامات حفاظتی میراث‌فرهنگی و نیازهای توسعه شهری تعارضاتی مشاهده می‌شود که حل این مسائل نیازمند گفت‌وگوی تخصصی، تعامل سازنده و اتخاذ رویکردی مبتنی بر منافع مشترک است.

وی تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک را یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه دانست و گفت: بررسی دقیق فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود از سوی هر دو بخش می‌تواند به ایجاد هم‌افزایی و تدوین راهکارهای اجرایی کارآمد منجر شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی مشترک، مسیر تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و تحقق اهداف توسعه‌ای را هموار خواهد کرد.

شهردار اهواز با تاکید بر نگاه مثبت مدیران شهری به حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: امروز در میان شهرداران کلان‌شهرهای کشور، اعتقاد جدی و عمیقی نسبت به اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی در توسعه شهری وجود دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار نشست‌های مشترک و برگزاری جلسات تخصصی میان مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثرتر، افزایش هم‌افزایی نهادی و دستیابی به الگوی موفقی از توسعه پایدار مبتنی بر هویت تاریخی و فرهنگی شهرها باشد.

