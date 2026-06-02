به گزارش خبرنگار میراثآریا، مریم پهلوان شریف، کارشناس ارشد پژوهشکده مردم شناسی مجری طرح «مطالعه مردمشناسی پویایی هویت زرتشتیان ایران با تأکید بر آیینهای گذار؛ نمونه موردی شهرهای تهران و یزد» گفت: پژوهش مردمشناختی «مطالعه مردمشناسی پویایی هویت زرتشتیان ایران با تأکید بر آیینهای گذار؛ نمونه موردی شهرهای تهران و یزد» وارد مرحله میدانی خود در استان یزد شد.
او افزود: این پژوهش با هدف بررسی ابعاد گوناگون هویت زرتشتیان در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی معاصر، بهویژه از رهگذر مطالعه آیینهای گذار، در پی آن است تا چگونگی بازتولید، تداوم و تغییر عناصر هویتی این جامعه را در یکی از مهمترین کانونهای زیست زرتشتیان ایران مورد مطالعه قرار دهد.
این مردمشناس گفت: این هدف بر ضرورت ثبت دقیق و عینیِ شیوههای کنونی اجرای آیینهایی مانند سدرهپوشی، ازدواج و تدفین در بافت سنتی، پیش از آنکه دگرگونیهای گسترده اجتماعی موجب کمرنگ شدن یا دگرگونی برگشتناپذیر آنها شود، تأکید دارد.
پهلوان شریف اظهارکرد: در این مرحله از پژوهش، استان یزد به عنوان یکی از اصلیترین مراکز تاریخی و فرهنگی زرتشتیان ایران، زمینه اجرای مشاهدات میدانی، گفتوگوها و مستندسازیهای مردمنگارانه قرار گرفته است. انتظار میرود یافتههای این بخش از پژوهش بتواند درک عمیقتری از پیوند میان آیین، حافظه فرهنگی و پویایی هویت در جامعه زرتشتیان ایران فراهم آورد.
انتهای پیام/
نظر شما