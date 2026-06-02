۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳

آغاز فاز میدانی طرح پژوهشی «مطالعه مردم‌شناسی پویایی هویت زرتشتیان ایران» در استان یزد

فاز میدانی طرح پژوهشی «مطالعه مردم‌شناسی پویایی هویت زرتشتیان ایران با تأکید بر آیین‌های گذار؛ نمونه موردی شهرهای تهران و یزد» در استان یزد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم پهلوان شریف، کارشناس ارشد پژوهشکده مردم شناسی مجری طرح «مطالعه مردم‌شناسی پویایی هویت زرتشتیان ایران با تأکید بر آیین‌های گذار؛ نمونه موردی شهرهای تهران و یزد» گفت: پژوهش مردم‌شناختی «مطالعه مردم‌شناسی پویایی هویت زرتشتیان ایران با تأکید بر آیین‌های گذار؛ نمونه موردی شهرهای تهران و یزد» وارد مرحله میدانی خود در استان یزد شد. 

او افزود: این پژوهش با هدف بررسی ابعاد گوناگون هویت زرتشتیان در بستر تحولات اجتماعی و فرهنگی معاصر، به‌ویژه از رهگذر مطالعه آیین‌های گذار، در پی آن است تا چگونگی بازتولید، تداوم و تغییر عناصر هویتی این جامعه را در یکی از مهم‌ترین کانون‌های زیست زرتشتیان ایران مورد مطالعه قرار دهد. 

این مردم‌شناس گفت: این هدف بر ضرورت ثبت دقیق و عینیِ شیوه‌های کنونی اجرای آیین‌هایی مانند سدره‌پوشی، ازدواج و تدفین در بافت سنتی، پیش از آنکه دگرگونی‌های گسترده اجتماعی موجب کمرنگ شدن یا دگرگونی برگشت‌ناپذیر آنها شود، تأکید دارد.

پهلوان شریف اظهارکرد: در این مرحله از پژوهش، استان یزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز تاریخی و فرهنگی زرتشتیان ایران، زمینه اجرای مشاهدات میدانی، گفت‌وگوها و مستندسازی‌های مردم‌نگارانه قرار گرفته است. انتظار می‌رود یافته‌های این بخش از پژوهش بتواند درک عمیق‌تری از پیوند میان آیین، حافظه فرهنگی و پویایی هویت در جامعه زرتشتیان ایران فراهم آورد.

