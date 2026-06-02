به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت پروژههای گردشگری معرفیشده به بانک رفاه برای دریافت تسهیلات که با حضور علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اسماعیل للهگانی مدیرعامل بانک رفاه و محمد حسین عسگرپور مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی که عصر روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه در محل مرکز سرمایه گذاری برگزار شد، آخرین وضعیت طرحهای معرفیشده به بانک رفاه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
در جریان این جلسه، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری و نقش نظام بانکی در توسعه زیرساختهای این بخش تأکید شد. همچنین طرفین بر تداوم همکاریهای مشترک برای تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به منابع مالی و رفع موانع اجرایی تأمین اعتبار پروژهها توافق کردند.
مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی در این نشست با اشاره به روند رو به رشد تأمین مالی طرحهای گردشگری اظهار کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات به پروژههای معرفیشده میتواند نقش مؤثری در توسعه سرمایهگذاری، تکمیل طرحهای نیمهتمام و افزایش ظرفیتهای گردشگری کشور ایفا کند.
او افزود: در قالب همکاری با بانک رفاه و از محل منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون ۴۱ طرح گردشگری با مجموع تسهیلات درخواستی ۲۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال و حجم سرمایهگذاری بیش از ۱۰۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال به این بانک معرفی شده است که از این تعداد، ۶ طرح به ارزش ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مصوبه تسهیلات شدهاند.
به گفته محمد حسین عسگرپور، سه طرح دیگر نیز از محل گواهی سپرده خاص و با مجموع تسهیلات درخواستی ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به بانک رفاه معرفی شدهاند که فرآیند بررسی و ارزیابی آنها در حال انجام است.
انتهای پیام/
نظر شما