علیرضا محمودی، شهردار اراک، در حاشیه نشست مشترک شهرداران مراکز استان‌ها با مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه متوازن شهری تاکید کرد و گفت: خوشبختانه میان شهرداری اراک و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی همکاری و همدلی مطلوبی برقرار است و این همراهی، زمینه ارتقای اثربخشی اقدامات و ارائه خدمات گسترده‌تر به شهروندان و گردشگران را فراهم کرده است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز اراک در کریدورهای ارتباطی کشور افزود: اراک به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مهم شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، سالانه میزبان حجم قابل توجهی از سفرهای عبوری است. از این‌رو مدیریت شهری در تلاش است با تقویت زیرساخت‌ها و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، بخشی از این جریان سفر را به فرصتی برای ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد محلی تبدیل کند.

شهردار اراک با اشاره به روند توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهر اظهار کرد: منطقه گردشگری اراک با حمایت مسئولان و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد و امیدواریم با تکمیل و تقویت زیرساخت‌های این حوزه، شاهد افزایش جذب گردشگران و بهره‌مندی بیشتر شهر از مزایای اقتصادی و فرهنگی این صنعت باشیم.

محمودی در ادامه با تاکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی استان مرکزی گفت: اراک و استان مرکزی از جایگاه برجسته‌ای در تاریخ، فرهنگ و اندیشه ایران برخوردارند. این دیار، زادگاه حضرت امام خمینی(ره) و امیرکبیر است و بخش قابل توجهی از مفاخر علمی، فرهنگی و دینی کشور را در خود جای داده است. با این حال، برخی از این ظرفیت‌های ارزشمند در سایه جایگاه صنعتی اراک کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و امروز همه دستگاه‌ها در تلاش هستند تا این مزیت‌های فرهنگی و تاریخی بیش از گذشته معرفی و بهره‌برداری شوند.

وی حمایت از صنایع‌دستی را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و تصریح کرد: ایجاد و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در سطح شهر، فرصتی برای معرفی هنر و توانمندی هنرمندان استان و حمایت از تولیدات بومی است. شهرداری اراک در این مسیر تلاش کرده است با همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی، زمینه حضور و عرضه آثار هنرمندان، به‌ویژه بانوان فعال در این حوزه را فراهم کند.

شهردار اراک همچنین به ظرفیت موزه‌های شهر اشاره کرد و گفت: موزه مفاخر و موزه چهارفصل از جمله مراکز ارزشمند فرهنگی شهر هستند که با تلاش اداره‌کل میراث‌فرهنگی حفظ و فعال نگه داشته شده‌اند. این فضاها علاوه بر کارکرد فرهنگی، می‌توانند بستری مناسب برای معرفی صنایع‌دستی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و تقویت پیوند میان میراث تاریخی و اقتصاد خلاق باشند.

وی با اشاره به برگزاری بازارچه صنایع‌دستی همزمان با روز جهانی موزه‌ها افزود: در این رویداد، جمعی از بانوان هنرمند استان تولیدات و دست‌ساخته‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند که با استقبال مناسبی نیز همراه شد و نشان داد صنایع‌دستی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و اقتصادی شهر ایفا کند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری نشست‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی را گامی مؤثر در حل مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دانست و اظهار کرد: بی‌تردید گفت‌وگو، هم‌اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها به واسطه گستره مأموریت‌ها و اشرافی که بر ابعاد کالبدی، اجتماعی و فرهنگی شهر دارند، از ظرفیت ویژه‌ای برای حمایت، هدایت و همکاری با سایر دستگاه‌ها برخوردارند. از سوی دیگر، حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ارتباطی مستقیم و بنیادین با وظایف مدیریت شهری دارند و همین اشتراکات، ضرورت همکاری‌های گسترده‌تر میان دو مجموعه را دوچندان می‌کند.

شهردار اراک در پایان ابراز امیدواری کرد که نتایج نشست‌های مشترک میان مدیریت شهری و وزارت میراث‌فرهنگی به تدوین راهکارهای عملیاتی، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منجر شود.

