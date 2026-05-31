تفرش؛ کلاس زنده میراث و طبیعت برای کودکان ایران/ اجرای تور تخصصی گردشگری کودک با حضور ۲۵ گردشگر در استان مرکزی

به گزارش میراث‌آریا، مصطفی مرزبان با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری تخصصی و خانواده‌محور اظهار کرد: تور ورودی گردشگری کودک با حضور ۲۵ نفر از کودکان و والدین آنان از ششم تا هشتم خردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان تفرش برگزار شد که گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان مرکزی به نسل آینده محسوب می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: این تور با اجرای شرکت جاده ابریشم و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی برنامه‌ریزی و اجرا شد و تلاش گردید تا شرکت‌کنندگان در فضایی آموزشی، جذاب و تعاملی با بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه آشنا شوند.

او تصریح کرد: در این برنامه، کودکان و خانواده‌های آنان ضمن بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان تفرش، با آیین‌ها، سنت‌ها و جلوه‌های مختلف میراث ناملموس این منطقه نیز آشنا شدند.

مرزبان در پایان تأکید کرد: استان مرکزی به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی و فرهنگی، زمینه مناسبی برای توسعه تورهای تخصصی از جمله گردشگری کودک، گردشگری آموزشی و گردشگری خانواده‌محور دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از اجرای چنین برنامه‌هایی حمایت می‌کند.



