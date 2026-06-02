به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست بزرگداشت دهه امامت و ولایت که با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد، ضمن تبریک این ایام، اظهار کرد: دهه امامت و ولایت، فرصتی برای بازخوانی یکی از عمیق‌ترین و ماندگارترین سرچشمه‌های هویت‌ساز در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی است.

وی در آغاز سخنان خود با قدردانی از مسئولان برگزارکننده این مراسم، به‌ویژه رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: این نهاد انقلابی، نمادی از کارآمدی، خدمت‌گزاری و پیوند عمیق نظام اسلامی با کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است و باید با همین نگاه تقویت و پاسداری شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تحولات اجتماعی ماه‌های اخیر، تصریح کرد: آنچه در جامعه ایران در مقاطع حساس اخیر رخ داد، جلوه‌ای از یک خیزش عمیق معرفتی و یک بیداری اجتماعی ریشه‌دار بود که در متن جامعه شکل گرفت. این تحول نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با اتکا به ایمان، هویت و حافظه تاریخی خود، قدرت بازتولید انسجام و ایستادگی را دارد.

صالحی‌امیری ادامه داد: پس از جنگ رمضان نوعی بازآرایی معنایی و اجتماعی در بطن جامعه ایرانی شکل گرفته است؛ بازآرایی‌ای که ریشه آن را باید در فرهنگ ایثار، شهادت و سرمایه‌های هویتی ملت ایران جست‌وجو کرد.

وی با طرح این پرسش که «چرا امروز بیش از هر زمان دیگری به غدیر نیاز داریم؟» گفت: اگر بپذیریم که غدیر در متن گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد، آن‌گاه باید اذعان کنیم که تداوم حیات این گفتمان نیز در گرو بازخوانی، بازتفسیر و بازتولید پیام غدیر در سپهر عمومی جامعه است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: غدیر، یک چشمه جوشان معرفت و معناست؛ ظرفیتی زنده و جاری که می‌تواند انسان معاصر را در مسیر تعالی فردی و اجتماعی سیراب کند. اگر امروز به غدیر باور داریم، باید آن را به یک نظام معنایی و فرهنگیِ مولد تبدیل کنیم؛ نظامی که در متن زندگی مردم حضور یابد و قدرت تولید هویت، همبستگی و امید اجتماعی داشته باشد.

وی با تاکید بر پیوند مفهومی میان غدیر، عدالت، شهادت و تداوم مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر امروز از پایداری انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم، باید بدانیم که این پایداری، بدون اتکا به همان ارزش‌های والایی که در فرهنگ غدیر متجلی شده‌اند، امکان‌پذیر نیست. غدیر، برای ما نقطه آغاز یک مسیر تمدنی است که امتداد آن را می‌توان در فرهنگ ایثار، مقاومت، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مشاهده کرد.

صالحی‌امیری در ادامه، سه نیاز اساسی امروز جامعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز بیش از هر زمان، به بازتعریف و زیست هویت نیازمندیم؛ هویتی که بر پایه ارزش‌های بنیادین شکل بگیرد و توان تضمین بقا و انسجام ملی را داشته باشد. هویت غدیری، به معنای زیستن در چارچوب فضیلت، عدالت، مقاومت، مردم‌داری و دستگیری از نیازمندان است. از همین منظر، غدیر، ضامن بقا، استمرار و استحکام فرهنگی جامعه ایرانی است.

وی با اشاره به نسبت میان فرهنگ مقاومت و هویت ملی افزود: اگر امروز جامعه ایران می‌خواهد در برابر فشارها، تهدیدها و چالش‌ها ایستادگی کند، راهی جز بازگشت آگاهانه و هوشمندانه به این گفتمان هویت‌ساز ندارد. هر میزان که در بازتولید این معنا موفق‌تر عمل کنیم، به همان میزان نیز در تقویت وحدت ملی، سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری فرهنگی کامیاب‌تر خواهیم بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در ایام نوروز اظهار کرد: در نوروز ۱۴۰۵، بیش از ۲۹ میلیون نفر سفر کردند و یکی از ویژگی‌های ممتاز این دوره، رضایت عمومی و کاهش محسوس شکایات بود. همچنین روستاها و واحدهای اقامتی در سراسر کشور با آمادگی و همراهی گسترده، توانستند تصویر تازه‌ای از صداقت، صمیمیت، همدلی و مهمان‌نوازی ایرانی را به نمایش بگذارند.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: تجربه نوروز امسال نشان داد که جامعه ایران، بیش از هر زمان دیگری، آماده بازگشت به پیوندهای اصیل اجتماعی و فرهنگی است. حضور گسترده مردم در روستاها، شهرها و مقاصد مختلف گردشگری، در کنار آرامش، همدلی و انسجام اجتماعی، بیانگر آن است که ظرفیت‌های جدیدی برای بازسازی امید، تقویت همبستگی ملی و ارتقای سرمایه فرهنگی کشور در حال شکل‌گیری است.

وی در پایان تاکید کرد: امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که می‌توانیم با اتکا به ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی و معنوی خود، تصویری نو و باورپذیر از ایران در سطح ملی و جهانی ارائه کنیم. تحقق این افق، در گرو آن است که هویت، فرهنگ، عدالت، خدمت و مقاومت را در عرصه عمل و سیاست‌گذاری عمومی بازتعریف و نهادینه کنیم.

